Elise Stefanik fait ses débuts pour Donald Trump dans le New Hampshire au milieu des rumeurs de vice-président

LONDONDERRY, New Hampshire — La représentante du nord de l’État, Elise Stefanik, a fait ses débuts samedi en tant que substitut de campagne de Donald Trump 2024, affirmant qu’elle serait « honorée » d’être sa vice-présidente – tout en déchirant sa rivale Nikki Haley en la qualifiant de « non-partante » pour le candidat. prendre.

« Il va prendre la bonne décision. Je lui fais confiance pour prendre la bonne décision pour lui. Il va donc rechercher les qualités qu’il considère importantes », a déclaré Stefanik (R-Schuylerville) aux journalistes au Poor Boy’s Diner à Londonderry, au milieu de spéculations selon lesquelles elle serait sur une liste restreinte pour être son choix de vice-président. “Je serais fier de servir dans une administration Trump, à quelque titre que ce soit.”

Haley – qui est à l’intérieur sept points de pourcentage de Trump dans au moins un sondage – est également apparue comme une candidate possible à la vice-présidence, mais ce n’est pas un bon choix car elle « attaque vicieusement Trump chaque jour », a déclaré Stefanik.

«C’est un échec. C’est un échec pour les électeurs », a-t-elle déclaré.

Trump a déclaré qu’il avait choisi qui figurerait sur son ticket, mais n’a pas rendu la décision publique.

Stefanik a déclaré au Post qu’elle servirait dans son administration « à quelque titre que ce soit », ajoutant qu’elle « ferait tout ce que nous pouvons pour gagner cette élection en novembre ».

Stefanik a été farouchement fidèle à Trump et a été le premier membre du Congrès à le soutenir pour sa campagne de réélection – avant qu’il ne l’annonce lui-même – et a été l’un de ses plus fervents partisans tout au long de ses batailles juridiques.

Elle a également bénéficié d’un certain soutien de la part de la base MAGA. Au siège de Trump à Concord, des volontaires ont scandé « VP » à la suite de ses remarques plus tard dans la matinée.

Stefanik est apparu pour la première fois sur scène vendredi soir pour le défendre à Concord, avant de se rendre dans un restaurant pour parler aux électeurs samedi matin, puis de rallier des bénévoles au siège de Trump.

Au cours de son parcours, Stefanik s’est appuyée sur ses racines new-yorkaises, affirmant que le New Hampshire partage bon nombre des mêmes problèmes que son État d’origine.

« Nous avons tellement de points communs avec le New Hampshire, donc je me sens comme chez moi dans le froid, dans la neige. J’ai déjà fait campagne de cette manière », a-t-elle déclaré à Londonderry, ajoutant qu’elle souhaitait « remporter une victoire dans le New Hampshire » et « vraiment unifier les républicains de la Chambre ».

« Mon district raconte vraiment l’histoire du Parti républicain d’aujourd’hui et du mouvement America First sous la présidence de Trump. C’est une circonscription que les républicains de la Chambre des représentants ont eu du mal à gagner », a-t-elle déclaré. “C’est l’un des districts les plus dynamiques dans notre direction, donc je le vois de première main : comment il a fait grandir le Parti républicain.”

Elle a également souligné la migration record à la frontière nord comme un problème qui unifie son district d’origine avec l’État de Granite et a appelé tous les autres candidats du GOP à se retirer de la course afin que le parti puisse s’unir derrière Trump.

Trump a remporté le caucus de l’Iowa le 15 janvier, battant le gouverneur de Floride Ron DeSantis par 30 points d’avance. Dans le New Hampshire, le 23 janvier, Trump espère augmenter son nombre, en déclarant aux électeurs lors de son rassemblement du vendredi soir que « les marges sont importantes ».

Stefanik a déclaré que « leur élan est définitivement en faveur » de Trump, qui a été renforcé par « un soutien très important » des anciens candidats à la présidentielle de 2024, le sénateur Tim Scott (R-SC) et Vivek Ramaswamy.

Pour ceux qui n’ont pas soutenu Trump, « les électeurs sont très attentifs », a-t-elle prévenu.

Samedi au siège de Trump à Concord, Stefanik a souligné aux bénévoles que le New Hampshire devait s’appuyer sur « l’élan » qu’il avait obtenu dans l’Iowa, soulignant une fois de plus son origine new-yorkaise comme moyen d’entrer en contact avec les électeurs de la frontière nord.

« Des gens chaleureux, des gens pro-américains, des gens de l’Amérique d’abord, c’est le pays de Trump. Tout comme mon quartier. Je sais que nous avons quelques New-Yorkais ici », a-t-elle déclaré. “Nous sommes un district frontalier dans mon district, et c’est aussi un État frontalier.”

Trump prévoit d’organiser des rassemblements tout au long du week-end précédant les primaires de mardi, dans des villes de tout l’État.

Sur ses projets futurs avec l’ancien président, Stefanik n’a pas voulu divulguer plus de détails, mais a déclaré qu’elle et Trump « se parlaient régulièrement ».











