Elise Stefanik élue à la direction du GOP de la Chambre, en remplacement de Liz Cheney

WASHINGTON – Les républicains de la Chambre ont élu vendredi la représentante Elise Stefanik à leur troisième poste de direction, passant de la représentante Liz Cheney, féroce critique de l’ancien président Donald Trump qui a voté pour le destituer, à un législateur qui l’a défendu vocalement.

Stefanik de New York a été élu président de la conférence, pour servir avec le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy de Californie et le whip de la minorité Steve Scalise de Louisiane. Cheney a été évincé du poste par un vote par voix mercredi.

« Je me suis concentré sur l’unification de notre conférence, en veillant à ce que chaque membre ait la possibilité de briller – membres de la base – et que nous gagnions la majorité en 2022 », a déclaré Stefanik aux journalistes après un forum de candidats jeudi.

Stefanik, 36 ans, représente un changement de génération par rapport à Cheney, 54 ans, alors que le parti s’efforce de reprendre le contrôle du Congrès en 2022. Mais le changement de direction républicaine découle plus de leur relation avec Trump que de mesures politiques coutumières, telles que les références conservatrices ou l’ancienneté. .

Cheney avait été jugé plus conservateur que Stefanik, avec une note à vie de 80% de Heritage Action for America, un groupe de défense conservateur, contre 48% pour Stefanik. Cheney a également été jugé plus favorable à Trump, votant avec lui 92,9% du temps, contre 77,7% pour Stefanik, selon FiveThirtyEight.com.

Le représentant Chip Roy, du R-Texas, a sauté dans la course jeudi soir après que les conservateurs de la conférence aient plaidé pour quelqu’un de plus conservateur sur le plan législatif et contre la vitesse du processus.

S’adressant aux journalistes après un forum des candidats jeudi, Roy a déclaré qu’il « mettait en évidence les questions de politique » et que « vous voyez une distinction assez claire » entre lui et Stefanik. Roy a refusé de discuter de la façon dont il se distinguait de Stefanik. Mais il a déclaré que le débat était une manière saine de discuter de ce qui intéresse les Américains, tels que «les prix du gaz, l’ouverture des frontières et l’attaque de la Chine et d’Israël».

« Il s’agit d’avoir un débat et une discussion robustes sur les questions pour le Congrès pour les républicains de la Chambre et nos visions où nous menons le pays vers l’avant », a déclaré Roy. «Nous avons un débat animé sur les problèmes ici et c’est une bonne chose. C’est une chose saine. »

Plus tôt dans la semaine, il avait fait circuler une note à ses collègues républicains pour s’opposer à la nomination de Stefanik à la direction. Le mémo de trois pages de Roy notait une douzaine de fois que Stefanik avait voté contre le programme de Trump, y compris contre sa réduction d’impôt et les mesures de sécurité aux frontières. Elle a également voté en faveur d’une interdiction de forage dans le golfe du Mexique.

Plusieurs républicains conservateurs ont déclaré cette semaine qu’ils préféraient la compétition à Stefanik. Le représentant Louie Gohmert, R-Texas, a déclaré qu’il était «toujours pour avoir des choix multiples». La représentante Lauren Boebert, R-Colo., A déclaré que Stefanik ne devrait pas courir sans opposition.

McCarthy a déclaré jeudi qu’il était « sain » que les membres puissent débattre de la position de leader et de l’avenir de la conférence.

Cheney était l’un des 10 républicains de la Chambre à avoir voté le 13 janvier la destitution de Trump pour avoir incité à l’insurrection une semaine plus tôt au Capitole. Le Sénat a acquitté Trump des deux mises en accusation.

Trump a approuvé Stefanik et a qualifié Cheney d ‘«être humain amer et horrible». Il a également prédit qu’elle perdrait son siège de représentant du Wyoming, où les partisans de Trump font campagne contre elle.

L’hostilité est réciproque. Après le vote à la direction, Cheney a déclaré qu’elle «ferait tout mon possible pour que l’ancien président ne se rapproche plus jamais du bureau ovale». Elle a dit à l’émission « Today » si Trump voulait faire campagne contre elle, « faites-le. »

Stefanik, en revanche, est devenue une défenseuse vocale de Trump depuis son siège au Comité du renseignement grâce aux deux mises en accusation de Trump.

« Je suis fier du soutien du président Trump », a déclaré Stefanik. « C’est un leader important – le leader le plus important – de notre parti pour les électeurs et il sera important que nous travaillions en équipe pour gagner la majorité en 2022. »

Lors de la première mise en accusation, qui portait sur les relations de Trump avec l’Ukraine, Stefanik a interrogé un ancien ambassadeur sur le département d’État qui la préparait pour des questions sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, siégeant au conseil d’administration d’une société d’énergie.

Lorsqu’un autre législateur a tenté de lui donner plus de temps pour poser des questions, Stefanik a eu un échange houleux avec le président, le représentant Adam Schiff, D-Californie, qui a refusé de la reconnaître.

Stefanik est devenu l’un des défenseurs informels de Trump sur la Colline.

« Trump s’est battu sans relâche pour obtenir des résultats pour tous les Américains, malgré le simulacre de destitution sans fondement et illégal des démocrates et l’obsession sans fin des médias », a-t-elle déclaré en août.

La notoriété de Stefanik a profité à sa collecte de fonds. Elle a levé 13,3 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2020, contre 2,8 millions de dollars au cours du cycle de 2018, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale.

Après le forum des candidats de jeudi, Stefanik a déclaré aux journalistes qu’elle l’avait souligné à ses collègues républicains, ainsi que le fait qu’elle avait inversé son district lorsqu’elle avait gagné en 2014.

« J’étais fier de souligner mon succès, de collecter des fonds et de soutenir nos candidates » dans les ailes conservatrices et modérées du parti, a déclaré Stefanik. « J’ai mis en évidence mon statut de retournement de district en 2014, mais aussi d’amener un district à deux chiffres d’Obama à un district à deux chiffres de Trump. »

Reflétant sa réputation nationale croissante, Stefanik a envoyé jeudi des courriels de collecte de fonds pour le Comité national républicain. La sollicitation invitait les contributeurs à rejoindre l’America First 1000 Club.

Stefanik avait été élue en 2014 à 30 ans – la plus jeune femme jamais élue au Congrès à ce moment-là.

Elle est diplômée avec distinction de l’Université de Harvard avant de rejoindre le personnel de la Maison Blanche de l’ancien président George W. Bush. Elle a fait partie du personnel du Conseil de la politique intérieure et du bureau du chef de cabinet. Elle a également aidé l’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, R-Wis., À se préparer en 2012 aux débats contre le vice-président de l’époque, Joe Biden.