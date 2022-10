Elise Mertens décroche le titre avec une victoire sur Alize Cornet

La Belge Elise Mertens a battu la Française Alize Cornet 6-2, 6-0 pour remporter le Jasmin Open et son premier titre de la saison dimanche.

La tête de série n ° 5 Mertens a remporté son septième titre en carrière après le match de 80 minutes, remportant les 11 derniers matchs de l’affaire. Elle a également pris les devants 3-2 dans son face à face contre Cornet avec la victoire.

“Cela signifie beaucoup. J’ai eu une année assez difficile. Quand ils ont dit que j’étais dans ma première demi-finale cette année, je me suis dit : ‘OK, c’est octobre, il n’est jamais trop tard pour commencer l’année ou la terminer avec une bonne année’. J’en suis donc très heureuse », a déclaré Mertens après sa victoire.

« Cela vous donne confiance et vous donne un petit coup de pouce pour tout le travail que vous faites. N’arrêtez jamais de croire, je suppose, et j’ai mon septième titre », a-t-elle ajouté.

Le premier événement du circuit WTA en Tunisie a permis de renverser la saison pour l’ancienne No.12 mondiale Mertens, qui n’avait atteint que deux quarts de finale en 2022 à Monastir et avait perdu les deux.

Cette semaine, Mertens a atteint sa première finale depuis Istanbul en avril de l’année dernière, et elle a remporté son premier titre depuis qu’elle a remporté le trophée Gippsland de Melbourne contre Kaia Kanepi en février de l’année dernière.

Mertens, âgée de 26 ans, a perdu deux sets en route vers la finale, mais dimanche, elle était totalement en charge, remportant 83% de ses points de premier service. Mertens a converti cinq de ses neuf points d’arrêt et a sauvé les trois points d’arrêt auxquels elle a été confrontée.

Cornet a égalé Mertens avec 10 gagnants, mais elle a commis sept fautes directes de plus que la Belge, y compris un certain nombre de doubles fautes inopportunes. Cornet a terminé le match avec neuf doubles fautes au total, alors que Mertens n’en avait qu’une.

Après avoir sauvé deux points de rupture dans une prise pour 2-2, Mertens a saisi le match lors du match suivant, convertissant son quatrième point de rupture pour mener 3-2 et ne jamais regarder en arrière à partir de là. Un vainqueur du rallye au-dessus de la tête a donné à Mertens une deuxième pause et une avance de 5-2, et le Belge a servi le premier set.

Dans le deuxième set, une incroyable passe en angle a donné à Mertens un point d’arrêt pour une avance de 3-0, que Cornet a cédé après avoir claqué une tête dans le filet. Deux matchs plus tard, une volée gagnante a donné à Mertens un avantage de 5-0, et elle a terminé l’affrontement avec une prise d’amour de routine pour remporter le titre.

