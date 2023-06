Elise Mertens bat Jessica Pegula au deuxième tour

Jessica Pegula a rapidement rassemblé ses affaires et a quitté le court Philippe Chatrier après une défaite 6-1, 6-3 contre Elise Mertens au troisième tour vendredi à Roland-Garros, une sortie bien plus tôt que l’Américaine, tête de série n ° 3. habitué aux tournois du Grand Chelem ces derniers temps.

Pegula a été quart de finaliste dans quatre des cinq tournois majeurs les plus récents, dont il y a un an à Roland Garros.

Elle n’est jamais allée plus loin que cette étape lors d’un Chelem et n’a jamais vraiment participé à ce match contre Mertens, 28e tête de série, une Belge de 27 ans qui a été demi-finaliste à l’Open d’Australie 2018 et a atteint deux fois les quarts de finale de l’US Open.

Mais Mertens n’a toujours pas dépassé le quatrième tour sur terre battue à Paris. Elle tentera de le faire lorsqu’elle jouera dimanche contre la n ° 24 Anastasia Potapova ou la finaliste de Roland-Garros 2021 Anastasia Pavlyuchenkova.

Avec Pegula rejoignant la n ° 5 Caroline Garcia, la n ° 8 Maria Sakkari et la n ° 10 Petra Kvitova sur la touche, quatre des 10 meilleures têtes de série féminines ont déjà disparu. Cela fait partie d’un modèle cette année à Roland Garros : seulement 12 têtes de série ont réussi deux tours, le moins à Paris depuis que le champ s’est étendu à 32 têtes de série en 2002.

Une autre femme des États-Unis a rejoint Pegula à la sortie tôt vendredi: Peyton Stearns, championne NCAA 2022 pour l’Université du Texas, a été éliminée par la n ° 9 Daria Kasatkina 6-0, 6-1 en 55 minutes.

Stearns, une grosse frappeuse qui a battu la championne de l’Open de France 2017 Jelena Ostapenko au deuxième tour, n’a tout simplement pas pu trouver ses cibles un jour avec une brise à environ 10 mph (15 km/h) et un frisson dans les basses années 60 Fahrenheit (bas adolescents Celsius ).

Plus de la moitié des 59 points de Kasatkina sont dus aux 30 fautes directes de Stearns.

Pegula a eu des problèmes similaires, faisant 28 fautes directes contre seulement 13 par Mertens.

Ce fut un début difficile pour Pegula, qui est partenaire de Coco Gauff en double féminin. Lorsqu’elle a jeté un coup droit dans le filet, Pegula a jeté sa raquette du sol, déjà menée 4-0. Le déficit était de 5-0 après moins de 20 minutes.

Il y avait plus de la même chose dans le deuxième set. Mertens a utilisé efficacement les amortis dans le vent, et Pegula n’a pas pu démarrer.

Dans le match d’ouverture du deuxième set, elle a mis un revers dans le filet et a fait rebondir sa raquette hors du terrain. Elle fit un coup droit et roula des yeux.

Il y a eu un moment d’espoir pour Pegula lorsqu’elle a tenu à mener 3-2, mais ensuite Mertens a décroché les quatre derniers matchs.

