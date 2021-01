Bien, Cobra Kai enfin présenté la réunion surprise ultime et c’était génial!

Elisabeth Shue enfin l’a repris Karate Kid rôle d’Ali Mills dans la saison 3 de la série suite à la franchise des années 80, qui a été créée sur Netflix le jour de l’An. Alerte spoil: Après le cliffhanger de la saison dernière, son personnage répond à son ancien amour de Johnny Lawrence (William Zabka) Message Facebook et les deux se réunissent et visitent plus tard un ancien repaire, où ils se heurtent naturellement au troisième coin de leur triangle amoureux passé et à son ennemi actuel, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Calez le drame. Cue la nostalgie!

Shue, 57 ans, a parlé à Divertissement hebdomadaire à propos de retrouver ses co-stars à l’écran après 35 ans.

« Une chose qui était tellement incroyable était de réaliser que Billy et moi, dans l’original Karate Kid, nous ne nous sommes jamais parlé, sauf pour nous frapper, pour jeter une radio dans le sable », a-t-elle déclaré. [normal] scène. J’ai donc adoré avoir la chance de le faire. Dans [Cobra Kai], nous avons parlé, communiqué et agi ensemble, et j’ai adoré ça. C’était donc vraiment surprenant et merveilleux de presque commencer une nouvelle relation vraiment. «