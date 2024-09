Elisabeth Moss parle de Kate Hudson, de « Shell », de Max Minghella et des auditions

Elisabeth Moss est depuis longtemps une fan du travail de Kate Hudson. Elle a donc joué à ses côtés dans ce film de genre présenté en avant-première à Toronto. Coquilleréalisé par Max Minghella, a été un régal pour elle, a-t-elle déclaré THR.

Mais les stars féminines de ce film de genre qui aborde des questions telles que l’âge et l’importance de l’apparence avaient un objectif et un rôle différents pour donner vie à l’histoire d’une actrice malchanceuse, interprétée par Moss, et du PDG flamboyant d’une entreprise de bien-être et de beauté, joué par Hudson.

« L’une des choses dont Max et moi avons beaucoup parlé, c’est que mon personnage et mon travail consistaient à vraiment ancrer le film autant que possible », explique Moss. « C’est la différence… entre le rôle de Kate et le mien. Elle occupe en quelque sorte une extrémité du spectre, et mon travail consistait à donner l’impression que le film était aussi ancré que possible dans tous les thèmes et à vous accompagner dans ce voyage, sans laisser le film prendre le pas sur l’ancrage de l’histoire. »

Le film est un drame conscient de lui-même qui est également conçu pour offrir une balade divertissante qui joue avec les tropes du cinéma et mélange les joies des thrillers, de l’horreur et de la comédie. « C’est un certain ton qui est vraiment difficile à décrire », a déclaré Moss THR« C’est un drame, mais il y a parfois quelque chose de douloureusement drôle. » De plus, il y a « un élément de thriller plus important. »

L’ambiance a rappelé à la star les films populaires du passé. « Il y a un élément de ces grandes années 90 [films]comme La mort lui va si bience genre de comédie particulière », a-t-elle déclaré. « Le ton de ce film était quelque chose que je n’avais jamais vraiment eu l’occasion de faire beaucoup. J’ai donc vraiment embrassé [it].”

Une scène pénible à regarder dans Coquille Dans ce film, le personnage de Moss se rend à une audition pour un film après avoir dû s’asseoir dans une salle d’attente entourée de jolies jeunes personnes. « J’ai assisté à des millions d’auditions dans ma vie. Je fais ça depuis que j’ai six ans », se souvient la star, en plaisantant : « Je suis très nulle en maths. J’ai 42 ans, donc ça fait longtemps. Je me suis assise dans beaucoup de salles d’attente et j’ai eu l’expérience de regarder autour de moi et de me dire : « Oh mon Dieu, je n’ai aucune chance d’obtenir ce rôle ». J’ai certainement vécu cette expérience à maintes reprises. »

Heureusement pour ses fans, Moss a pu mettre ses talents au service de tubes tels que Des hommes fous et La servante écarlateparmi tant d’autres. « C’était l’année où j’ai auditionné pour Des hommes fous. Et je me souviens qu’il y avait un autre pilote qui était en cours de casting à l’époque, et tout le monde en parlait », a-t-elle déclaré. THR« Il y avait deux pilotes à New York, et tout le monde en parlait. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, tu dois en avoir un de ces deux-là. » Et je me souviens que l’un d’eux, dont nous ne donnerons pas le nom, était plutôt cool. Je suis entrée dans cette salle de lecture et tout le monde était magnifique. C’était comme si tout le monde était mannequin. J’avais 23 ans à l’époque, et je me disais toujours : « C’est impossible ». »

En comparaison, quand elle est allée auditionner pour Des hommes fous« J’avais l’impression de connaître ce personnage, ce rôle, je savais qui était Peggy, et je me sentais tellement bien », se souvient Moss. « Je me sentais tellement bien dans ma peau lors de cette audition. Et je n’ai pas eu cette autre émission, mais j’ai eu Des hommes fouset nous voici.

Ce qu’elle a retenu et comment cela a affecté son travail sur Coquille: « C’est une très bonne leçon de [how] « Votre chemin peut parfois ne pas être celui qui vous a été prescrit et attendu de vous », a déclaré Moss. « C’était donc amusant d’intégrer toute cette expérience dans ce film. J’ai vécu et respiré cette expérience. Mais la plupart d’entre nous ont l’expérience de se sentir peut-être un peu comme si nous ne vivions pas à la hauteur d’une sorte d’idéal que nous sommes censés atteindre. Et pouvoir puiser dans cela et le représenter pour un public était [something] J’ai vraiment adoré. C’est quelque chose que j’ai adopté. Après tant d’années à m’assurer d’avoir une belle apparence, à m’assurer de faire ceci et cela, c’était amusant de me dire : « Je vais vraiment représenter presque tout le monde. »

Moss a également partagé qu’elle aimait les films de genre en général. « J’aime l’horreur, j’aime la science-fiction, j’aime l’action », a-t-elle déclaré. THR« C’est définitivement mon domaine de prédilection. »

Interrogé sur la récente vague de films d’horreur corporelle, dont le succès cannois La substance avec Demi Moore, et ce qui pourrait être à l’origine de cela, la star a déclaré : « Cela se passe toujours comme ça, n’est-ce pas ? N’y a-t-il pas toujours une année où cela entre dans l’air du temps et les gens se concentrent sur des choses similaires cette année-là ? Pensez-y Armageddon et Impact profond [in 1998]. Ou Fourmiz et La vie d’un insecte [also in 1998]« Les gens semblent être sur la même longueur d’onde au même moment. Je pense que c’est génial. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu de films comme celui-ci, et ils sont toujours uniques. C’est génial de ramener un genre qui n’a pas été fait depuis longtemps et de le regarder à travers un prisme nouveau et moderne. »