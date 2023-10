Eli’s Cheesecake investit 10 millions de dollars dans ses installations

CHICAGO — Eli’s Cheesecake, une entreprise familiale de troisième génération qui livre des cheesecakes de style Chicago et d’autres desserts dans tout le pays, a récemment achevé un agrandissement de 42 000 pieds carrés de 10 millions de dollars dans ses installations de Chicago. Au total, 50 nouveaux emplois ont été créés dans le cadre de l’expansion.

L’agrandissement est le premier de l’installation depuis près de 30 ans et double presque la taille de l’usine de boulangerie pour atteindre 104 000 pieds carrés. L’entreprise a déclaré que l’agrandissement permettrait d’augmenter les opérations de boulangerie, y compris des lignes de production et d’emballage supplémentaires, des zones d’entreposage et de bien-être.

« Mon père, Eli M. Schulman, a débuté dans la restauration à Chicago en 1940, et chaque soir de sa carrière, il portait une épinglette qui disait ‘Chicago… nous sommes heureux que vous soyez ici' », a déclaré Marc Schulman, président d’Eli’s Cheesecake. « Quatre décennies plus tard, il a décidé que le cheesecake serait le dessert phare de son restaurant légendaire, Eli’s the Place for Steak. C’est là qu’il a imaginé un cheesecake à la Chicago et l’a présenté pour la première fois au premier Taste of Chicago. Aujourd’hui, nous sommes l’une des plus grandes entreprises de cheesecakes et de desserts spécialisés du pays. La capacité de trouver une main-d’œuvre talentueuse, des partenaires éducatifs et l’accès aux transports font de l’Illinois un endroit idéal pour faire des affaires. Nous attribuons notre succès au fait de suivre les perles de sagesse de mon père : « La charité ne vous brisera jamais » et « Traitez les autres comme si vous étiez l’autre ». Nous sommes ravis de disposer de cet espace supplémentaire pour élargir notre sélection de desserts et créer davantage d’emplois ici, dans la ville et l’État que nous aimons. »