Élire le juge Chris Kennedy – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

J’ai eu la chance de connaître le juge Chris Kennedy au cours des 20 dernières années. Avant d’être juge, il nous a fourni pendant de nombreuses années une représentation juridique dans toutes les facettes des questions juridiques liées à notre entreprise. Ses connaissances juridiques, son intégrité, son souci du détail et son engagement envers ses clients étaient inégalés.

De plus, j’ai observé le juge Kennedy au fil des ans non seulement en tant qu’avocat, mais aussi en tant que père dévoué. Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté en tant que parent d’un enfant ayant des besoins spéciaux profonds, il fait constamment preuve d’une patience et d’une gentillesse admirables en tant que père, mais qui lui seront également utiles en tant que juge. Si les électeurs du 2e district souhaitent avoir un juge de la cour d’appel intelligent, honnête et juste, je vous implore de voter pour le juge Chris Kennedy pour la cour d’appel du 2e district le 8 novembre.

John Nelson Hinde

Lac Bluff