Elina Svitolina et Gael Monfils ont eu une petite fille

La star ukrainienne Elina Svitolina a annoncé samedi la naissance d’une petite fille avec son compagnon de tennis, le mari Gael Monfils.

“Quelle nuit. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Skai Monfils », a déclaré Svitolina dans un message sur Twitter. “Je ne remercierai jamais assez mon mari d’avoir vécu ce moment inoubliable avec moi.”

Svitolina, ancienne numéro trois mondiale, s’est retirée du tennis en mars, au cours d’une année qui a été traumatisante pour la joueuse de 28 ans à cause de la guerre dans son Ukraine natale.

“Mentalement, c’est épuisant de voir toutes ces choses terribles arriver aux gens, et ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c’est très effrayant”, a-t-elle déclaré à l’AFP en mai.

Svitolina est née en Odessa, où vit encore une partie de sa famille, et la ville sur la mer Noire est stratégique dans le conflit avec les forces russes.

“Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial”, Montfils, 36, a également déclaré sur Twitter.

“J’ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s’est terminée par le cadeau le plus incroyable à 6h00. Elina était forte et courageuse.

“Bienvenue au monde ma petite princesse Skai”, a ajouté Monfils qui a été blessé au pied depuis le Masters de Montréal en août dernier.

