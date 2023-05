Elina Svitolina Downs Clara Burel, prépare la finale d’Anna Blinkova

L’ancienne numéro trois mondiale Elina Svitolina a atteint sa première finale WTA depuis qu’elle est devenue mère l’an dernier, battant la Française Clara Burel en trois sets vendredi à Strasbourg.

L’Ukrainienne, qui est revenue à l’action le mois dernier après plus d’un an d’absence, est revenue de l’arrière pour vaincre Burel 4-6, 7-5, 6-3 et a mis en place un titre décisif avec Anna Blinkova de Russie.

Svitolina, la championne de Strasbourg en 2020, était un set et 4-1 avant de se battre pour faire sa première finale de niveau tour depuis qu’elle a remporté le dernier de ses 16 titres en carrière à Chicago il y a deux ans.

Elle s’est retirée du tennis en mars 2022, au cours d’une année traumatisante pour la joueuse de 28 ans à cause de la guerre dans son Ukraine natale.

Svitolina est tombée à la 508e place mondiale mais jouera à Roland-Garros, où elle est trois fois quart de finaliste, en utilisant un classement protégé.

Blinkova vise son deuxième titre après une victoire 6-2, 6-2 contre l’Américaine Lauren Davis dans l’autre demi-finale à Strasbourg.

