« Éliminez-les » : les républicains multiplient les appels à l’action contre le Hamas

« Le Hamas doit être éradiqué et Israël doit répondre de manière DISPROPORTIONNÉE à cela et à toute attaque future de n’importe quel ennemi », a déclaré le sénateur. Marco Rubio (R-Floride) tweeté lundi.

Une telle rhétorique contraste avec les appels de l’administration Biden aux dirigeants de Jérusalem pour qu’ils mènent une « réponse proportionnée » aux attaques, même si la Maison Blanche n’a pas encore dit s’il y avait des lignes que Jérusalem ne devrait pas franchir.

Les commentaires combatifs de politiciens influents du plus puissant allié d’Israël surviennent dans un contexte d’inquiétudes pour les civils alors que le conflit s’intensifie suite à l’attaque surprise du Hamas sur le territoire israélien samedi. Le bilan des morts a dépassé les 2 000 personnes tuées à la fois dans ces assauts et dans les représailles israéliennes à Gaza depuis.

Les frappes aériennes israéliennes ont démoli des quartiers entiers dans la bande de Gaza et Israël ont également coupé l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments dans la région. La seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant mercredi.

Emmanuel Nahshon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères mercredi, j’ai appelé pour la « défaite complète et sans équivoque de l’ennemi, à tout prix ».

« Cette guerre n’est pas uniquement dirigée contre le Hamas », a-t-il déclaré.

Les actions d’Israël ne sont « rien de moins qu’un génocide », a déclaré l’envoyé palestinien à l’ONU Riyad Mansour écrit dans une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU mardi, citant le blocage des expéditions de nourriture.

représentant Jan Schakowsky (D-Illinois) a appelé mercredi à la prudence dans la manière dont Israël et les États-Unis réagissent aux attaques et aux prises d’otages du Hamas : deux des électeurs de son district sont portés disparus et pourraient être retenus en otage par le Hamas, ce qui, selon elle, suscite des inquiétudes quant à leur traitement. par les militants, mais aussi leur sécurité face aux contre-attaques israéliennes.

« Il faut faire preuve d’une réelle prudence afin de ne pas les mettre davantage en danger », a déclaré Schakowsky aux journalistes. « Je parle des Américains, mais il y a évidemment un certain nombre d’Israéliens qui sont désormais détenus. Alors bien sûr, nous devons nous en préoccuper.

La bande de Gaza abrite quelque 2 millions de Palestiniens, dont près de la moitié ont moins de 18 ans. Avant les dernières frappes, le pays était déjà confronté à des menaces de pauvreté et à des infrastructures faibles.

Schakowsky a ajouté : « Je m’inquiète également du fait que s’ils ont coupé l’eau et le chauffage… tout type de soutien à Gaza, qu’est-ce que cela signifie pour les gens qui sont actuellement otages ? J’espère que le Hamas s’occupera d’eux, dans l’espoir peut-être, à un moment donné, de procéder à des échanges en leur faveur, mais nous ne le savons tout simplement pas. »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mercredi aux journalistes : « Le soutien des États-Unis à Israël sera soutenu, maintenu et fort à l’avenir. »

Joe Gould a contribué à ce rapport.

