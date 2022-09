Éliminez les conjectures de la cuisine avec ce thermomètre à viande numérique à 10 $

De nombreux chefs vous diront que la cuisine est un art, mais avoir les bons outils peut certainement faciliter le processus. Un thermomètre à viande est un outil pratique à avoir dans la cuisine (ou près du gril) pour vous assurer que vos repas sont parfaitement cuits à chaque fois.

Normalement 25 $, vous pouvez maintenant obtenir un de Kizen pour seulement 10 $, ce qui peut vous aider à éviter la viande sous ou trop cuite à chaque repas. Clipsez simplement le coupon sur la page pour obtenir le prix le plus bas.

Simplifiez la cuisine. Ce thermomètre dispose d’un écran LED rétroéclairé facile à lire et en seulement trois secondes, il vous donnera une lecture précise de la température de vos aliments. La sonde s’ouvre à 180 degrés et se replie pour un rangement facile dans un tiroir ou suspendue à un crochet. Il y a même un aimant interne qui vous permet de monter votre thermomètre sur votre réfrigérateur ou toute autre surface métallique.

L’écran s’éteindra automatiquement après 10 minutes, et le thermomètre dispose à la fois de Fahrenheit et de Celcius, vous pouvez donc le régler selon vos préférences. Et il est étanche IP67, ce qui facilite le nettoyage. Veillez toutefois à laver l’appareil sous l’eau courante et à ne pas le mettre au lave-vaisselle.

Ce thermomètre peut être utilisé sur plus que du poulet ou du steak. Ce gadget fonctionne également avec les boissons, l’huile de friture, le pain, le lait pour bébé et plus encore. De plus, il y a un guide de référence rapide sur le tableau des températures juste à l’avant du thermomètre, ce qui vous permet de vérifier rapidement quelle devrait être votre température. Votre achat est également livré avec une batterie installée et une batterie de rechange incluse.

