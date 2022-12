Éliminez le Maroc à vos risques et périls : les adversaires de la Coupe du monde doivent se méfier des Lions de l’Atlas | Nouvelles du football

Le Maroc est entré dans l’histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Lions de l’Atlas ne doivent pas être sous-estimés.

Le Maroc a battu le Portugal 1-0 pour organiser une demi-finale contre l’Angleterre ou la France mercredi, après avoir déjà battu la Belgique, le Canada et l’Espagne au Qatar.

Cependant, l’équipe de Walid Regragui abordera à nouveau son prochain match en tant qu’outsider.

Image:

Le Marocain Youssef En-Nesyri célèbre après avoir marqué le vainqueur de son équipe contre le Portugal





“Ne les prenez pas à la légère”, a déclaré Graeme Souness sur TVI à plein temps. “Ils ne seront pas un Maroc différent la prochaine fois, ils joueront exactement de la même manière.”

Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce serait une énorme erreur de radier le Maroc.

Un succès construit sur des prouesses défensives

La course du Maroc vers les quatre derniers a été construite sur des fondations solides comme le roc. Remarquablement, ils n’ont concédé qu’une fois en cinq matchs jusqu’à présent. Et même cela est venu sous la forme d’un but contre son camp de Nayef Aguerd.

Aucun joueur de l’opposition n’a réussi à dépasser le gardien Yassine Bounou – connu simplement sous le nom de Bono. L’Espagne n’a même pas pu le battre lors d’une séance de tirs au but, ratant ses trois efforts après le match nul et vierge, dont deux ont été sauvés.

Image:

Yassine Bounou – connu simplement sous le nom de Bono – a été une inspiration dans le but pour le Maroc





Le joueur de 31 ans est sans aucun doute un candidat sérieux pour le prix Golden Glove, mais il a été aidé par les joueurs devant lui. Incroyablement, le Maroc a limité ses adversaires à seulement neuf tirs cadrés en cinq matchs jusqu’à présent.

C’est d’autant plus impressionnant quand on considère la quantité de balle que leurs adversaires ont eue.

Jusqu’à présent, le Maroc n’a eu que 31,6% de possession de balle – la deuxième moyenne la plus basse des 32 équipes à avoir participé au tournoi – et pourtant, ils ont rarement même voir comme concéder.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les supporters marocains immobilisent Edgware Road à Londres alors qu’ils célèbrent leur victoire en quart de finale de la Coupe du monde contre le Portugal.



Walid Regragui n’est aux commandes que depuis trois mois, mais son équipe est extrêmement bien organisée, gardant habilement ses adversaires à distance grâce en grande partie à une forme défensive exceptionnelle.

Leur tâche sera probablement plus difficile en demi-finale, Romain Saiss semblant prêt à rejoindre Aguerd, le défenseur central de premier choix, sur la touche après s’être blessé dans la seconde moitié de la victoire contre le Portugal.

Image:

L’entraîneur-chef du Maroc, Walid Regragui, célèbre la victoire 1-0 de son équipe contre le Portugal en quart de finale





Mais le Maroc n’a pas semblé plus faible avec Jawad El Yamiq recruté dans la formation de départ – ou quand Achraf Dari, apparemment leur cinquième choix au poste, a dû remplacer Saiss.

Harry Kane ou Kylian Mbappe pourraient imaginer leurs chances contre ce couple improvisé, en supposant qu’Aguerd et Saiss ne se rétablissent pas miraculeusement à temps, mais ils sont protégés par le formidable Sofyan Amrabat, qui a été exceptionnel dans la tenue du milieu de terrain, et ils ont également un monde- classe de retour à Achraf Hakimi.

À l’arrière gauche, le premier choix Noussair Mazraoui, du Bayern Munich, était absent contre le Portugal, ce qui signifie que Yahya Attiat-Allah a dû intervenir. Encore une fois, cela n’a fait aucune différence.

Les prouesses défensives du Maroc sont dues au collectif plutôt qu’à un individu.

Brave et brillant en possession

Ce serait une grave erreur de regarder les chiffres de possession du Maroc et de supposer qu’il s’agit d’une équipe de football médiocre. Au contraire, ils sont excellents techniquement et ambitieux sur le ballon. Ils l’ont montré tout au long du tournoi.

C’était évident dans la façon dont ils ont invité l’Espagne à les presser haut sur le terrain lors des 16 derniers matchs, l’équipe de Regragui jouant de l’arrière avec le genre d’audace que vous associez habituellement à l’Espagne elle-même.

Cela a fonctionné aussi. Le Maroc a coupé l’équipe de Luis Enrique à plusieurs reprises après que Bono ait choisi d’être court. Puis, une fois la presse battue, ils ont volé en avant à grande vitesse, tirant le meilleur parti de tous les avantages numériques qu’ils avaient acquis en tirant l’Espagne vers le haut.

Le Maroc n’a pas marqué le but que sa performance méritait contre l’Espagne, mais il a attiré le Portugal dans le même piège.

Image:

Le Maroc a attiré le Portugal dans le même piège que lors des huitièmes de finale contre l’Espagne





Il a presque cédé un but lorsque Selim Amallah s’est enflammé après un mouvement habile qui a commencé avec Achraf Hakimi près de la ligne de but du Maroc, mais le Maroc n’a pas eu à attendre longtemps pour que l’approche porte ses fruits.

En fait, leur but est arrivé dans des circonstances similaires seulement sept minutes plus tard, Youssef En-Nesyri rencontrant de la tête un centre de la gauche d’Attiat-Allah après une séquence de passes de plus d’une minute et impliquant plus de la moitié de l’équipe du Maroc.

Le Maroc n’a peut-être marqué que trois fois en cinq matchs jusqu’à présent au Qatar – sans compter les tirs au but – mais ce total doit être considéré comme trompeur. Ils ont montré qu’ils pouvaient blesser les meilleures équipes – et le faire avec style aussi.

Amrabat, Ounahi, Boufal offrent l’excellence individuelle

La force du Maroc réside dans le collectif, mais ils ne manquent pas non plus de talents individuels.

Le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat a été remarquable au centre du terrain, éteignant des feux devant sa ligne arrière puis lançant des contre-attaques, impressionnant notamment lors de la victoire de son équipe contre l’Espagne.

Image:

Sofyan Amrabat (à gauche) a impressionné pour le Maroc à Qatar 2022





Des rapports récents suggèrent que Liverpool surveille le joueur de 26 ans en vue de le signer éventuellement en janvier.

À la droite d’Amrabat dans le troisième milieu de terrain marocain, il y a sans doute un joueur encore plus excitant. Azzedine Ounahi évoluait en troisième division française il y a seulement 18 mois, mais il a été une révélation au Qatar.

Image:

Azzedine Ounahi a joué à droite du troisième milieu de terrain du Maroc





Luis Enrique le pensait certainement. “Madre míad’où vient ce gamin ?”, a déclaré l’ancien patron de l’Espagne après qu’Ounahi ait aidé à jeter La Roja hors concours. “Il peut vraiment jouer”, a-t-il ajouté.

Le joueur de 22 ans a été excellent dans ce match, montrant son industrie ainsi que sa qualité technique en parcourant un total de 14,7 km avant son retrait à la 119e minute – le plus de tous les joueurs de chaque côté.

Il était tout aussi impressionnant contre le Portugal, la plupart des meilleurs moments offensifs du Maroc passant par lui, tout comme ils l’ont fait contre l’Espagne. Il était une sorte d’inconnu avant le tournoi, mais plus maintenant.

Image:

Sofiane Boufal est un autre à avoir attiré l’attention du Maroc à la Coupe du monde





Ounahi joue son club de football pour Angers en Ligue 1, tout comme l’ailier Sofiane Boufal, un autre joueur exceptionnel pour le Maroc pendant le tournoi.

L’ancienne star de Southampton a impressionné le parcours du Maroc vers les demi-finales avec ses dribbles accrocheurs et insaisissables, qui ont parfois aidé à soulager la pression de son côté – en fait, ses 2,4 dribbles en moyenne par match sont plus que n’importe lequel des ses coéquipiers, tandis que seul l’attaquant français Kylian Mbappe est le seul joueur encore actif dans le tournoi qui a dribblé plus de fois par match.