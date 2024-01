Éliminez la fièvre de la cabine grâce à une technologie de pointe pour le divertissement à domicile

Chaque saison va et vient, mais l’hiver – avec ses températures froides et ses brises glaciales – peut sembler s’éterniser plus longtemps que les autres. Plutôt que de détester être coincé à l’intérieur, vous adorerez rester au chaud et confortable pendant que vous diffusez vos émissions de télévision et vos films préférés grâce à la nouvelle technologie qui transforme votre expérience de divertissement.

Imaginez simplement qu’en appuyant simplement sur un bouton, vous puissiez trouver l’émission que vous recherchez sans chercher dans plusieurs services de streaming. Imaginez la joie de ne plus jamais avoir à télécharger d’applications de streaming. Rêvez de la possibilité de regarder des classiques bien-aimés et des collections sélectionnées en fonction de vos intérêts – pour ne jamais être laissé de côté sans rien d’inspirant à regarder.

C’est la réalité du divertissement avec le Boîte de flux Xumo, disponible sans frais mensuels supplémentaires pour les clients Internet Xfinity. Cet appareil de streaming 4K unique possède de nombreuses fonctionnalités pour le divertissement ultime à domicile en 2024. Voici trois fonctionnalités clés qui aident les gens à guérir de la fièvre de leur cabine et à profiter au maximum des longs mois d’hiver.

Accès personnalisé et instantané aux applications

Xumo Stream Box est préchargé avec des centaines d’applications de streaming, vous n’avez donc pas besoin de télécharger avant de regarder. Dites simplement le nom du service de streaming dans la télécommande vocale pour le lancer. Vous pouvez même créer des listes de visualisation personnalisées pour chaque membre de la famille avec « Ma liste ». En un seul clic, ajoutez n’importe quelle émission ou film disponible à une liste spécifique, offrant ainsi à votre famille un moyen rapide de trouver quoi regarder ensuite.

Recherche simplifiée dans les applications

Tout ce que vous avez à faire est de prononcer le nom d’une émission dans la télécommande vocale et le système recherchera parmi les applications disponibles pour la trouver rapidement pour vous. Xumo Stream Box utilise à la fois une personnalisation basée sur l’IA et une équipe éditoriale interne pour présenter des recommandations de contenu, vous aidant ainsi à trouver quelque chose à regarder sans avoir à accéder et quitter des applications.

Visualisez rapidement les chaînes en direct

Avec la télévision en direct au démarrage et de nombreuses chaînes en direct parmi lesquelles choisir, Xfinity Stream permet de trouver facilement quelque chose à regarder. De plus, de nouvelles fonctionnalités telles que la vignette « Lecture en cours » qui affiche ce qui est diffusé sur la dernière chaîne que vous avez regardée et le guide des chaînes intégré font de la navigation sur les chaînes une partie intégrante de l’expérience de divertissement.

Apprenez-en davantage sur Xfinity.com/xumo. Quel que soit le type de temps hivernal que vous rencontrez, vous bénéficierez de possibilités de divertissement infinies. Blottissez-vous dans une couverture, prenez votre friandise préférée et vous serez prêt à vous détendre et à profiter au maximum de cette saison froide dans le confort de votre propre canapé.