Les États-Unis et le Mexique joueront leur dernier match de phase de groupes l’un contre l’autre alors que les deux équipes visent à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Le tournoi de qualification pour l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes (CONCACAF) a été confirmé le mois dernier et se tiendra du 18 au 30 mars à Guadalajara, au Mexique. Les États-Unis lanceront la campagne contre le Costa Rica le 18 mars, suivi d’un match contre la République dominicaine trois jours plus tard.

Dates clés du soccer masculin américain Qualifications olympiques 18-30 mars Ligue des Nations Juin (dates à déterminer) Coupe d’Or Juillet (dates à déterminer) Jeux olympiques 21 juillet-août. sept Qualifications Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

Les États-Unis terminent ensuite le match du groupe A avec le match contre le Mexique au stade Jalisco le 24 mars.

Le Honduras, le Canada, El Salvador et Haïti font partie du groupe B.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales et les vainqueurs des demi-finales se qualifient pour Tokyo, ce qui signifie que les États-Unis et le Mexique pourraient tous deux obtenir des offres s’ils se rencontrent à nouveau en finale.

Les États-Unis n’ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2012 et 2016. Le Mexique a remporté l’or aux Jeux de Londres 2012 en battant le Brésil.

Le tournoi olympique de football masculin à Tokyo devrait se dérouler du 21 juillet au 7 août 2021, après que la pandémie de coronavirus ait retardé l’événement d’un an.

La FIFA a conservé les mêmes règles d’éligibilité que celles établies au départ, disant que les joueurs doivent être nés après le 1er janvier 1997. Les clubs ne sont pas obligés de libérer des joueurs dans les équipes pour se qualifier, de sorte que de nombreux jeunes joueurs de haut niveau devraient manquer le tournoi. L’entraîneur américain des moins de 23 ans, Jason Kreis, ne s’attend pas à ce que des joueurs réguliers de leurs clubs soient disponibles, un groupe qui comprend Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Sergino Dest et Giovanni Reyna.

Les qualifications olympiques féminines de la CONCACAF ont eu lieu avant la pandémie. Le champion en titre des États-Unis et du Canada s’est qualifié.