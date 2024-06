Eliminatoires du Mondial 2026 : le Sénégal et la Tunisie remportent des victoires

La Tunisie a obtenu un match nul et vierge contre la Namibie. Getty

Le Sénégal a maintenu son invincibilité pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec une victoire 1-0 contre la Mauritanie dimanche, tandis que la Tunisie est également restée en tête de son groupe malgré un match nul et vierge contre la Namibie.

Le Sénégal et la Tunisie faisaient partie des cinq représentants africains lors de la dernière Coupe du monde au Qatar et devraient se qualifier à nouveau pour le tournoi co-organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Habib Diallo a marqué à la 27e minute – rentrant chez lui sur un long centre de Pape Matar Sarr — de placer le Sénégal en tête du groupe B avec une victoire à Nouakchott, malgré son absence Sadio Mané et Nicolas Jackson par blessure.

Il y a eu un long retard dans la fin du match après que des supporters locaux frustrés ont lancé des objets vers le terrain en seconde période et que la procédure a été interrompue.

Le Sénégal compte un point devant le Soudan et la République démocratique du Congo au classement des groupes.

Le Congo a battu le Togo 1-0 à Kinshasa grâce au but décisif de Meshack Elia à la sixième minute.

La Tunisie avait été contrariée par la Namibie lors de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et a failli perdre à nouveau lors du match disputé à Soweto, en Afrique du Sud, car la Namibie ne dispose pas d’un stade approprié.

La Namibie avait le ballon dans les filets après 14 minutes lorsque le coup franc de Deon Hotto a été repoussé par le gardien tunisien Bechir Said et regroupé par le défenseur central. Charles Hambira.

Mais l’arbitre mauritanien Dahane Beida a jugé que le gardien avait été victime d’une faute après avoir renversé le ballon, même si les rediffusions télévisées suggéraient qu’il y avait eu un contact minime.

La Tunisie a deux points d’avance dans le groupe H sur la Namibie, le Libéria étant à la troisième place avec un point supplémentaire.

Le Libéria avait besoin d’un vainqueur de dernière minute de Sheikh Sesay pour battre Sao Tomé-et-Principe 1-0 lors de son match à Oudja, au Maroc. Sao Tomé a perdu ses quatre matches de qualification dans le groupe H.

Djibouti a remporté son premier point du groupe A lors d’un match nul 1-1 contre son voisin éthiopien.

Lundi, huit autres matches de qualification se joueront à travers l’Afrique.

Il y a neuf groupes dans les préliminaires africains, les vainqueurs de groupe se qualifiant pour la finale 2026 en Amérique du Nord. Les quatre meilleurs finalistes auront la chance de progresser dans deux séries de tournois éliminatoires.