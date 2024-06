Eliminatoires du Mondial 2026 : le Sénégal et la RD Congo gagnent, la Tunisie fait match nul

Le but d’Habib Diallo a permis au Sénégal de remporter deux victoires et deux nuls lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Il y a eu un long retard dans la fin du match après que des supporters locaux frustrés ont jeté des objets sur le terrain en seconde période et que la procédure a été interrompue.

La RD Congo est à un point du Sénégal dans le classement du groupe B après que les Léopards ont enregistré une victoire 1-0 à domicile contre le Togo, l’attaquant de Brentford Yoane Wissa ayant superbement préparé le premier but de Meschack Elia.

Pendant ce temps, le début parfait de la Tunisie s’est terminé par un match nul et vierge contre la Namibie, mais les Aigles de Carthage restent en tête du groupe H avec 10 points.

Les neuf vainqueurs de groupe à la fin de la campagne de 10 matches se verront garantir une place pour la phase finale de 2026, tandis qu’une autre équipe africaine pourrait réserver une place aux États-Unis, au Mexique et au Canada via un tournoi intercontinental.

Le quatrième tour de qualification se poursuit lundi et mardi, après quoi les éliminatoires africaines s’arrêteront jusqu’en mars 2025.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 devraient se jouer en septembre, octobre et novembre, bien que les dates du tirage au sort des groupes et des finales elles-mêmes au Maroc n’aient pas encore été annoncées par la Confédération africaine de football.

Les Lions de la Teranga étaient privés de Sadio Mané et de l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson en raison d’une blessure, mais ont prolongé leur invincibilité après un derby ouest-africain âprement disputé contre Mauritanie joué dans des conditions chaudes.

Le Mauritanien Aboubakary Koita a frappé la barre transversale avec un coup franc précoce et Edouard Mendy a décoché un tir féroce de l’avant au-dessus de la barre dans le temps additionnel de la première mi-temps alors que les hôtes cherchaient à égaliser.

A Kinshasa, le seul but est survenu dès la sixième minute lorsque RD Congo l’attaquant Wissa a été libéré sur la gauche, puis a envoyé un centre avec l’extérieur de sa botte droite qu’Elia a repris de volée sous un angle étroit au deuxième poteau.

Cependant, les Nord-Africains ont pu s’estimer quelque peu chanceux lorsque le tir de Charles Hambira à la 14e minute a été annulé après qu’Erastus Kalula ait été jugé pour avoir commis une faute sur le gardien Bechir Ben Said.

Ce tirage au sort place la Namibie à huit points dans le groupe H, deux derrière la Tunisie, tandis que Libéria sont un point plus loin après que le but vainqueur de Sheikh Sesay à la dernière minute a donné aux Lone Stars une victoire 1-0 à l’extérieur contre Sao Tomé et Principe à Oudja neutre, Maroc.