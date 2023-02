Éliminatoires de la Coupe Davis 2023: aperçu de la Grande-Bretagne contre la Colombie, calendrier, équipes | Actualités Tennis

Andy et Jamie Murray manquent à l’équipe de Coupe Davis de Leon Smith alors qu’ils se dirigent vers Bogota pour affronter la Colombie lors des éliminatoires dans l’espoir de se qualifier pour les phases de groupes finales en septembre.

La Grande-Bretagne n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale l’année dernière après les défaites des États-Unis et des Pays-Bas et ils devront battre la Colombie dans un match nul à 2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer pour atteindre les phases de groupes de la finale en septembre avant les finales à élimination directe en Novembre.

Les hôtes ont choisi le terrain en terre battue du Pueblo Viejo Country Club à la périphérie de la capitale Bogota pour la rencontre.

Image:

Le capitaine de l’équipe de la Coupe Davis, Leon Smith, a annoncé son équipe la plus forte possible pour le match nul en Amérique du Sud





Smith apporte son équipe la plus forte possible avec le n ° 1 britannique Cameron Norrie, Dan Evans, Jack Draper, le double n ° 1 mondial Neal Skupski et Joe Salisbury complétant la formation pour le match nul, qui aura lieu du 3 au 4 février.

Le Colombien Daniel Elahi Galan – classé 81e au monde – a été exclu de la rencontre, ce qui signifie que les hôtes seront désormais dirigés par le numéro 253 mondial Nicolas Meija.

Ils ont également l’ancien partenariat de double n ° 1 mondial de Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.

Sélection de l’équipe des Éliminatoires de la Coupe Davis

Les équipes pour le choc de la Grande-Bretagne contre la Colombie Grande Bretagne Colombie Capitaine : Léon Smith Capitaine : Alejandro Falla Cameron Norrie (numéro 11 mondial) Daniel Elahi Galan (n°81 écarté) Dan Evans (n° 30) Nicolas Meija (n°253) Jack Draper (N° 40) Nicolas Barrientos (n° 510) Joe Salisbury (n°4 mondial en double) Juan-Sebastian Cabal (No 23T) Neal Skupski (N°1) Robert Farah (No 23T)

Quels sont les matches et le calendrier ?

Vendredi 3 février : Début des matchs à 20h GMT (15h heure locale)

Samedi 4 février : Début des matchs à 17h GMT (12h heure locale)

Image:

Neal Skupski fera équipe en double aux côtés de Dan Evans





Calendrier des matchs

Premier jour (le jeu commence à 20h GMT)

Premier match : Dan Evans (GBR) contre Nicolas Mejia (COL)

Deuxième match : Cam Norrie (GBR) contre Nicolas Barrientos (COL)

Deuxième jour (le jeu commence à 17h GMT)

Match 3 : Neal Skupski & Dan Evans (GBR) contre Juan-Sebastian Cabal & Robert Farah (COL)

Match 4 : Cam Norrie (GBR) contre Nicolas Mejia (COL)

Match 5 : Dan Evans (GBR) contre Nicolas Barrientos (COL)