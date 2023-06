Éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC : l’Inde aux côtés du Tadjikistan, du Myanmar et de la Palestine dans le groupe E

L’équipe masculine indienne de futsal a été tirée au sort aux côtés du Tadjikistan, du Myanmar et de la Palestine dans le groupe E des éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2024 après la cérémonie de tirage au sort qui s’est tenue jeudi à la Maison de la Confédération asiatique de football (AFC).

Ce sera la première fois que l’Inde participera aux éliminatoires de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2024.

Le Tadjikistan devrait accueillir le groupe E des éliminatoires, qui se tiendra du 7 au 11 octobre cette année.

La Thaïlande, pays hôte, les finalistes 2008 et 2012, le Turkménistan, Hong Kong, la Chine et la RP Chine tirés au sort dans le groupe A.

Le groupe B accueille l’Indonésie, l’Arabie saoudite, l’Afghanistan et Macao tandis que les quatre équipes du groupe C sont l’Iran, le Liban, la République kirghize et les Maldives.

Dans le groupe D, le Vietnam, la République de Corée, finaliste en 1999, le Népal et la Mongolie, pays hôte, s’affronteront pour se qualifier. Le Koweït, le pays hôte Bahreïn, le Timor Leste et le Brunéi Darussalam ont été tirés au sort dans le groupe F.

L’Ouzbékistan, pays hôte et quadruple vice-champion, l’Irak, la Malaisie et le Cambodge composent le Groupe G. Le Groupe H à trois équipes comprend le Japon, le Taipei chinois et l’Australie.

Au total, 31 équipes ont été réparties en huit groupes. Chaque groupe se jouera sur un site centralisé dans un seul format de tournoi à la ronde avec les huit vainqueurs de groupe et les sept meilleures équipes classées deuxièmes parmi tous les groupes se qualifiant pour la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2024.

Ces 15 équipes rejoindront l’association membre hôte (AM), qui sera déterminée ultérieurement et recevront une qualification automatique, pour former la distribution finale du tournoi.

Résultats du tirage :

Groupe A : Thaïlande (H), Turkménistan, Hong Kong, Chine, Chine

Groupe B : Indonésie (H), Arabie Saoudite, Afghanistan, Macao

Groupe C : République islamique d’Iran, Liban, République kirghize (H), Maldives

Groupe D : Vietnam, République de Corée, Népal, Mongolie (H)

Groupe E : Tadjikistan (H), Myanmar, Palestine, Inde

Groupe F : Koweït, Bahreïn (H), Timor-Leste, Brunei Darussalam

Groupe G : Ouzbékistan (H), Irak, Malaisie, Cambodge

Groupe H : Japon, Chinese Taipei (H), Australie

