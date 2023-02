Éliminatoire de la Coupe Davis : Cameron Norrie contribue à inspirer la Grande-Bretagne à une victoire âprement disputée en Colombie | Actualités Tennis

Cameron Norrie a assuré la place de la Grande-Bretagne dans la phase de groupes de la Coupe Davis de cette année avec une victoire lors de son deuxième match en simple de leur qualification en Colombie.

Le numéro 1 britannique Norrie a traversé une rencontre tendue contre Nicolas Mejia à Bogota 6-4 6-4 samedi pour donner à l’équipe de Leon Smith une avance inattaquable de 3-1.

Son succès est survenu après que Dan Evans et Neal Skupski aient battu Sebastian Cabal et Robert Farah en double plus tôt dans la journée pour donner l’avantage aux visiteurs pour la première fois dans le match nul.

Mejia, le n ° 253 mondial, avait provoqué un énorme choc vendredi en bouleversant Evans lors du match d’ouverture de la rencontre avant que Norrie n’égalise les choses grâce à la victoire contre Nicolas Barrientos.

Norrie a battu Mejia en un peu plus de deux heures sur sa deuxième balle de match.

Les matches de la phase de groupes de la Grande-Bretagne se joueront tous à domicile, dans un lieu encore à déterminer.

Un week-end chargé de matchs nuls a vu 24 nations s’affronter avec les 12 vainqueurs rejoignant les champions 2022 du Canada, l’Australie finaliste et les wildcards de l’Espagne et de l’Italie.

La Suisse, les États-Unis, la Suède, la Serbie et la France ont été parmi les premiers vainqueurs à se qualifier.