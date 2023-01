Éliminations de Bigg Boss 16 : Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Touqeer Khan nominés cette semaine ; mandala subira-t-il une secousse majeure juste avant la finale ?

L’émission de télé-réalité Bigg Boss 16 est dans sa phase finale. Dans deux semaines, les fans apprendront à connaître le gagnant de Bigg Boss 16. Sept concurrents sont dans la maison. Shiv Thakare, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Priyanka Chahar Choudhary, Nimrit Kaur Ahluwalia, Archana Gautam, Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary se battent pour le trophée. Nimrit Kaur Ahluwalia a déjà mis en sac le ticket pour la semaine finale. La bataille est donc entre les six autres. Selon les derniers rapports, Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Touqeer Khan sont nominés cette semaine.

Entertainment News: Bigg Boss 16 Mandali dans la zone de danger

Comme le rapporte BiggBoss_Tak, ces trois membres de mandali sont dans la zone de danger cette semaine. Une tâche se déroule entre mandali et non-mandali. Sumbul, MC et Shiv sont dans un groupe tandis que Shalin, Archana et Priyanka sont dans un. Les concurrents doivent compter 9 minutes. Ceux qui peuvent s’arrêter à 9 ou plus près du nombre gagnent. Le décompte doit avoir lieu pendant qu’ils sont distraits en montrant des messages de fans et plus encore. Il semble que le mandala n’ait pas réussi à faire la tâche. Bien que Shiv soit proche, Sumbul en était loin.

Tâche de nomination – Comptez 9 minutes Tâche d’équipe – Mandali (Shiv, Stan & Sumbul) Vs Non-mandali (Priyanka, Shalin & Archana) Côté équipe, Non-mandali a fermé pour deviner la 9minute. À Mandali, seul Shiv était proche. Sumbul loin loin devant. Ainsi, BB prévoyait de faire nommer Mandali. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 31 janvier 2023

Depuis le début, mandali a été le plus fort mais il semble, à l’approche de la finale, que le groupe est sur le point de subir des chocs majeurs. Il reste à voir si l’un de ces trois sera éliminé. Sumbul a été nominée plusieurs fois mais ses fans l’ont toujours sauvée. Shiv Thakare et MC Stan bénéficient d’un fan fou qui suit à l’extérieur, donc l’élimination cette semaine va être très intéressante.