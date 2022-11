Les fans de Bigg Boss 16 adorent Abdu Rozik dans la série. Le chanteur du Tadjikistan qui vit à Dubaï règne sur le cœur du public. Abdu Rozik a prouvé qu’il était aussi intelligent. Il est l’actuel capitaine de la maison. Abdu Rozik veille à ce que tout le monde fasse le ménage. Du nettoyage du jardin à la cuisine, il a intelligemment fait faire à chacun les travaux de la maison. Considérant que tout le monde a déjà un coin doux pour Abdu Rozik, personne ne l’a défié ouvertement. Il semble que Bigg Boss soit satisfait de Chota Bhaijaan et lui ait donné des pouvoirs spéciaux.

Bigg Boss félicite Abdu Rozik pour le meilleur capitaine de cette saison et lui demande de nommer ses colocataires préférés qu’il aimerait sauver des nominations, puis de nommer ses HM les moins préférés. Abdu a nommé Sajid, Shiv, Nimrit et MC Stan pour être sauvé de la nomination #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 novembre 2022

Selon Twitter, il a affronté Sajid Khan, MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Shiv Thakare parmi les nominations. Il a déjà dit que si d’autres sont des candidats, ce groupe est comme des frères. Abdu Rozik a dit ouvertement à Sajid Khan qu’il était amoureux de Nimrit. En entendant cela, Sajid Khan s’est inquiété et lui a dit qu’elle ne l’aimait qu’en tant qu’ami. Il lui a dit de contrôler ses émotions parce qu’il ne voulait pas qu’Abdu Rozik se blesse dans l’émission. Les fans adorent la façon dont il a attiré l’attention sur Nimrit Kaur Ahluwalia. Le joli duo est étiqueté comme Nimdu.

Il semble qu’Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Sumbul Touqeer vont à nouveau être nominés. L’actrice d’Imlie s’est enfin imposée dans la maison. Les gars doivent donner des roses aux filles, et celle qui en a le moins est nominée. Sumbul Touqeer sera nommé et finira par pleurer. Elle se bat avec Shalin Bhanot pour qu’il ne lui donne jamais la priorité sur Tina Datta. Comme nous le savons, le triangle Shalin Bhanot-Tina Datta et Sumbul a donné du piquant à l’émission. Tina Datta a dit à Bhanot qu’elle avait pris son sweat à capuche sans lui demander depuis la salle de bain.