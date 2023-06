Élimination de la route des camions de l’avenue Porter à La Salle – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a voté lundi pour éliminer, à compter du 8 juillet, la route des camions sur l’avenue Porter qui a permis aux camions de se rendre à l’entrepôt appartenant à Carus LLC.

L’élimination de la route des camions a été un vote unanime du conseil municipal, après que le comité des rues et ruelles de la ville a également voté à l’unanimité pour recommander l’élimination.

Après que l’échevin Bob Thompson ait suggéré de supprimer la route des camions, Carus LLC a annoncé le 19 juin qu’elle cesserait d’utiliser l’entrepôt et retirerait tout l’équipement et les pièces de rechange restants qui y sont stockés. Thompson a déclaré que l’entrepôt avait été vidé, à l’exception des chariots élévateurs, des réservoirs pour le chariot élévateur et du film rétractable. Il a dit qu’il allait visiter le bâtiment mardi.

L’entrepôt, situé au nord de l’avenue Porter et à l’est de la rue Zinc, avait déjà retiré tous les produits chimiques ce printemps, a indiqué la société.

Environ une douzaine de résidents ont assisté à la réunion de lundi et ont levé la main lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient en faveur de l’interruption de la route des camions. Le greffier adjoint Brent Bader a également déclaré que la ville avait reçu trois courriels en faveur de la suppression de la route des camions. La ville n’a reçu aucune objection à son élimination.

L’entrepôt, situé au nord de l’avenue Porter et à l’est de la rue Zinc, avait déjà retiré tous les produits chimiques ce printemps, a indiqué la société. La plupart des produits chimiques non dangereux retirés de l’entrepôt ont été transportés vers l’usine de fabrication de Carus à La Salle pour être utilisés dans la production, tandis qu’une petite partie a été déplacée vers l’entrepôt de Lotz à Ottawa, a indiqué la société. Bien que la société ait déclaré qu’il n’y avait plus de produits chimiques stockés dans l’entrepôt d’Apollo, Carus soumettra toujours le rapport de niveau II 2023 en mars 2024 car il y avait des produits chimiques stockés dans l’entrepôt jusqu’au 3 mars.

L’élimination de la route des camions empêche les véhicules de 26 000 livres ou plus, ou ceux équipés d’un appareil semi-remorque, de circuler sur l’avenue Porter, à l’exception des camions à ordures.

Carus fera don d’un moniteur de qualité de l’air à la ville

Carus LLC a accepté de faire don d’un moniteur de qualité de l’air à la ville de La Salle lors d’une récente réunion que ses dirigeants ont eue avec les échevins de La Salle Thompson et Jordan Crane.

Thompson a demandé lundi au conseil municipal si les membres préféraient que le moniteur d’air soit acheté par Carus, puis donné, ou s’il préférait recevoir un chèque pour effectuer l’achat lui-même. Les membres du Conseil ont convenu qu’ils préféreraient le don. L’échevin Joe Jeppson a été sollicité pour gérer la coordination du travail avec Carus, le Sierra Club et également avec l’Illinois Valley Community College, pour mettre en place le moniteur.

Alderman Crane à la tête du groupe de travail

Thompson a également déclaré que Crane prendra l’initiative de constituer un groupe de travail composé de responsables locaux, de membres de la communauté et d’employés de Carus pour élaborer un nouveau plan d’intervention communautaire complet en cas d’urgence. Le chef des pompiers à la retraite Andy Bacidore, le chef des pompiers Jerry Janick et le résident Eric Dyas font partie des personnes intéressées à participer au comité, a déclaré Thompson.

Les résidents ont communiqué après l’incendie du 11 janvier qu’il y avait une communauté insuffisante plan d’intervention d’urgence. Dans ce cas, les résidents recherchaient un système de notification spécifique qui, en cas d’urgence dans la communauté, tout le monde serait averti de plusieurs manières : sirènes, alertes textuelles, radio, médias sociaux ou appels téléphoniques avec des conseils spécifiques sur ce qu’il faut faire. , comme un abri en place, a indiqué la société.