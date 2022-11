Élimination de Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma, Ankit Gupta dans la zone de danger pour le prochain week-end Ka Vaar pour CETTE raison ?

Bigg Boss 16: Ce week-end, Ka Vaar, il n’y aura pas d’expulsion, plus tôt il y avait des rapports selon lesquels Soundarya Sharma avait été expulsée de la maison, mais maintenant le dernier buzz est qu’il n’y aura AUCUNE expulsion mais il y aura une entrée de joker dans le maison et les téléspectateurs ont déjà été témoins de cela dans Fahmaan Khan. Depuis que Fahmaan a fait son entrée dans la maison, Sumaan est à la mode sur Twitter. Et donc les fabricants ont décidé de ne faire aucune élimination, mais la torsion ici est qu’il y aura une double expulsion la semaine prochaine et aucun prix pour avoir deviné qu’Ankit Gupta et Soundarya Sharma sont sur le radar.

Selon les rapports, Soundarya Sharma pourrait être expulsée la semaine prochaine, car cette semaine aussi, elle a obtenu moins de votes que les autres candidats de la maison, y compris Ankit Gupta. Alors que les téléspectateurs sont très contrariés par la nouvelle de Soundarya qui sort de la maison et ils sentent que c’est Ankit qui devrait partir car il ne fait rien, Soundarya fait toujours des efforts pour être dans la maison car ils aiment le lien entre Soundarya et Archana Gautam.

Exclusif et Confirmé Il n’y a AUCUNE ÉLIMINATION cette semaine Retweet si heureux Le Khabri (@TheKhabriTweets) 24 novembre 2022

soundarya k saath ap log ko itna problem kyun? Elle est bien meilleure que les membres du gang Chugli, elle mérite de rester. ????????? (@ItsRubidium) 24 novembre 2022

Maintenant, il sera intéressant de voir si Ankit ou Soundarya quitteront la maison. Comme toujours, Ankit a gardé son calme et il joue seul, tandis que Soundarya brille car beaucoup pensaient qu’elle ne serait rien sans Gautam Vig mais leur a prouvé le contraire. La liaison entre Soundarya et Archana a été appréciée des fans.