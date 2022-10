Élimination de Bigg Boss 16 : MC Stan, Shalin Bhanot, Tina Dutta, Sreejita De ou Gori Nagori – Ce candidat ÉVITÉ ?

La saison 16 de Bigg Boss a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec leur changement de thème, les combats des concurrents. La semaine dernière, l’animateur Salman Khan a annulé le tour éliminatoire. Eh bien, maintenant, le tout premier tour d’élimination de Bigg Boss 16 approche à grands pas. MC Stan, Gori Nagori, Shalin Bhanot, Tina Datta et Sreejita De sont les concurrents de Bigg Boss 16 qui ont été nominés pour l’expulsion. Les internautes attendent avec impatience l’épisode Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar. L’animateur Salman Khan annoncera bientôt le nom du premier candidat expulsé qui quittera l’émission.

D’après le buzz des médias sociaux et les tendances générales, Sreejita De semble être expulsée de l’émission. Oui, tu l’as bien lu! Une fan de Bigg Boss 16 a partagé une photo de Sreejita dans laquelle elle a révélé que l’actrice avait été expulsée de la série.

Un article de fan sur l’expulsion –

MC Stan, Tina, Shalin et Gori semblent être en sécurité après l’expulsion de Sreejita. Sreejita De semble n’avoir pas réussi à divertir le public. Il y a quelques jours, les fans de Bigg Boss 16 étaient mécontents du message de Shalin et de son comportement agressif envers les autres concurrents. Shalin a été puni par Bigg Boss et a été nominé pour deux semaines. Il lui est interdit de devenir capitaine jusqu’à ce qu’il soit dans la maison.

Que pensez-vous de l’expulsion de Sreejita ?