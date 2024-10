Elijah Wood et Billy Boyd font partie de l’ensemble Winnipeg Comiccon

Le Winnipeg Comiccon mettra en vedette deux hobbits qui ont contribué à amener l’Anneau Unique au Mont Doom.

Comiccon accueille Elijah Wood – Frodo Baggins – et Billy Boyd – Peregrin ‘Pippin’ Took – à Winnipeg pendant l’événement de trois jours.

Wood participera à l’exposition le samedi 26 octobre, tandis que Boyd participera aux trois jours du 25 au 27 octobre.

L’acteur Billy Boyd pose pour les photographes à son arrivée à la première mondiale du film Le Hobbit, la bataille des cinq armées à Londres, le lundi 1er décembre 2014. (Photo de Joel Ryan/Invision/AP)

Wood et Boyd rejoindront une programmation de stars qui comprend Alexander Ludwig – Vikings et The Hunger Games – l’extraordinaire doubleur Alan Tudyk, James Marsters – Buffy contre les vampires – Diana Lee Inosanto – Ahsoka et The Mandalorian – et Veronica Taylor, la voix originale d’Ash Ketchum dans Pokémon, ainsi que bien d’autres.

Les Winnipegois peuvent acheter des forfaits week-end et des billets d’une journée en ligne.

Le Winnipeg Comiccon se déroule du 25 au 27 octobre au Centre des congrès RBC.