Deux officiers du Colorado ont ignoré les supplications d’un homme « Je ne peux pas respirer » avant qu’un médecin ne lui injecte de la kétamine et qu’il ne meure, a appris un tribunal.

Les procureurs ont accusé Randy Roedema et Jason Rosenblatt d’avoir eu recours à une force excessive lors de l’interpellation injustifiée d’Elijah McClain le 24 août 2019.

Mais les avocats des deux policiers ont blâmé les ambulanciers qui ont injecté le puissant sédatif à M. McClain, 23 ans.

La mort de l’homme noir a fait l’objet d’un nouvel examen après le meurtre de George Floyd.

M. McClain, un massothérapeute autiste, rentrait chez lui d’un magasin du coin lorsque trois policiers blancs l’ont confronté après qu’un appel d’urgence ait signalé une personne « sommaire » dans la banlieue d’Aurora de Denver.

C’était une nuit d’été et M. McClain portait une cagoule qui, selon sa famille, le protégeait des frissons chroniques dus à son anémie. Il n’était pas armé.

Écoutant de la musique avec ses écouteurs, il avait d’abord ignoré les appels des policiers qui lui demandaient d’arrêter de marcher.

Les images de la caméra corporelle de l’incident le montrent plaidant auprès des policiers qu’il n’a rien fait de mal avant de le mettre au sol et de l’étrangler.

À sept reprises, on entend M. McClain dire aux policiers : « Je ne peux pas respirer » – le même refrain prononcé par M. Floyd lors de son assassinat par un policier à Minneapolis, Minnesota, en 2020.

« Écoutez les paroles d’Elijah », a déclaré le procureur Jonathan Bunge lors de son discours d’ouverture mercredi alors qu’il rediffusait les images du tribunal.

« Quand Elijah est menotté au sol, il ne cesse de répéter : ‘Je ne peux pas respirer. S’il vous plaît, aidez-moi.' »

Après que les policiers ont appelé à l’aide, un médecin a injecté de la kétamine à M. McClain pour le calmer.

M. McClain est devenu mou, a cessé de respirer et n’a jamais repris connaissance. Il a été déclaré en mort cérébrale trois jours plus tard.

Un rapport révisé du coroner, publié en 2021, a conclu que la cause du décès de M. McClain était due à des complications liées au médicament qui lui avait été administré, le pathologiste écrivant qu’il « serait très probablement en vie sans l’administration de kétamine ».

Les documents d’accusation allèguent que le médecin a estimé le poids de M. McClain à 14 livres (91 kg), alors qu’il était en fait plus proche du 10e.

Les avocats de la défense du tribunal de district du comté d’Adams ont soutenu mercredi que c’était le sédatif qui avait tué M. McClain.

« Après avoir reçu une injection de kétamine, c’est à ce moment-là que le pouls de M. McClain s’est arrêté », a déclaré l’avocat de M. Roedema, Reid Elkus, dans son discours d’ouverture.

« M. McClain est mort parce qu’un ambulancier [Jeremy] Cooper lui a injecté 1,7 à 1,8 fois la kétamine pour quelqu’un de son poids et de sa taille. »

M. Elkus a ajouté que la police avait effectué le contrôle dans une « zone à forte criminalité » et avait donné plusieurs ordres verbaux avant d’intensifier ses efforts.

« Ce n’est pas parce qu’une tragédie s’est produite qu’il y a eu une criminalité », a-t-il déclaré au tribunal.

La mort de M. McClain a fait l’objet d’un nouvel examen après la mort de George Floyd

L’affaire devrait reposer en grande partie sur les images de la rencontre mortelle.

On entend M. McClain dire : « Je suis introverti. Veuillez respecter les limites dans lesquelles je parle. »

Mais l’avocat de M. Rosenblatt, Harvey Steinberg, a soutenu mercredi que M. McClain avait fait preuve d’une « résistance continue » et semblait avoir « opté pour » l’arme d’un officier.

« S’il vous plaît, soyez juste et ne laissez pas l’émotion ou la sympathie entrer en jeu », a déclaré M. Steinberg.

« Et ne laissez pas du tout la politique entrer en jeu. »

M. Roedema, qui a été licencié en 2020, et M. Rosenblatt, qui reste suspendu, ont plaidé non coupables des accusations d’homicide involontaire, d’homicide par négligence criminelle et d’agression causant des blessures corporelles graves.

Un jury majoritairement blanc, composé de sept hommes et sept femmes, dont deux suppléants, a siégé mercredi matin pour un procès qui devrait durer environ un mois.

Il s’agit du premier des trois procès liés à la mort de M. McClain.

En 2021, un grand jury a également rendu les accusations contre un troisième officier, Nathan Woodyard, le médecin Jeremy Cooper et un deuxième médecin, Peter Cichuniec.

Tous trois ont également plaidé non coupable. Ils seront jugés dans deux affaires distinctes plus tard cette année.

Également en 2021, la ville d’Aurora a réglé un procès en droits civils intenté par sa famille pour 15 millions de dollars (12 millions de livres sterling).

Une enquête d’État menée cette année-là a conclu que la police et les pompiers de la ville devaient lutter contre les préjugés raciaux et le recours excessif à la force.