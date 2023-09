BRIGHTON, Colorado — Le procès d’un policier actuel et d’un ancien policier du Colorado accusé de la mort d’un homme noir nommé Elijah McClain a débuté mercredi avec un procureur décrivant comment la victime avait dit sept fois : « Je ne peux pas respirer » alors qu’il gisait menotté au sol.

« Écoutez les paroles d’Elijah », a déclaré le procureur Jonathan Bunge alors que la vidéo de l’épisode était diffusée par la caméra du corps de la police. «Quand Elijah est menotté au sol, il ne cesse de répéter : ‘Je ne peux pas respirer.’ S’il vous plaît aidez-moi.' »

Mais au lieu de l’aider, a déclaré Bunge, l’officier de police d’Aurora Randy Roedema et son ancien collègue, Jason Rosenblatt, ont ignoré les appels à l’aide de McClain et ont dit aux ambulanciers qui arrivaient que McClain avait résisté et qu’il avait « une force folle ».

Ensuite, les ambulanciers ont administré à McClain un sédatif « alors qu’il se rapprochait de plus en plus de la mort », a déclaré Bunge devant le tribunal de district du comté d’Adams.

« Le sédatif était la dernière chose dont il avait besoin à ce moment-là », a déclaré Bunge.

Roedema et Rosenblatt, les premiers des cinq accusés de la mort de McClain à être jugés, ont écouté tranquillement Bunge présenter le dossier du gouvernement après que le juge Mark Warner ait siégé un jury de sept hommes et sept femmes, dont deux suppléants. La plupart des jurés semblaient être blancs.

Roedema et Rosenblatt sont chacun accusés d’un chef d’homicide involontaire et d’un chef d’homicide par négligence criminelle. Les deux hommes ont plaidé non coupable.

Dans sa déclaration liminaire, l’avocat de Roedema, Reid Elkus, a déclaré que son client n’était pas sur les lieux lorsque McClain a été arrêté pour la première fois.

McClain n’a pas commencé à résister jusqu’à ce qu’un autre ancien policier d’Aurora, Nathan Woodyard, lui place une prise carotidienne, a déclaré Elkus. Et ce sont les ambulanciers qui ont diagnostiqué à McClain un « délire excité » et lui ont injecté une dose mortelle de kétamine, a-t-il déclaré.

McClain est décédé parce que Jeremy Cooper, ambulancier paramédical d’Aurora Fire Rescue, a injecté trop de kétamine pour un homme de sa taille, a déclaré Elkus.

L’avocat de Rosenblatt, Harvey Steinberg, a déclaré que McClain résistait furieusement et a déclaré à un moment donné : « J’ai l’intention de reprendre mon pouvoir ». Il a déclaré que Rosenblatt était « obligé » d’aider à arrêter McClain et a entendu à un moment donné Roedema dire que McClain avait « pris » l’arme de l’un des officiers.

McClain n’était pas armé lorsqu’il a été arrêté le 24 août 2019 par des agents répondant à un signalement selon lequel une personne suspecte portait un masque de ski et agitait les bras. Il portait un sac en plastique contenant trois canettes de thé glacé dans la main gauche et son téléphone dans la main droite. Il écoutait de la musique avec des écouteurs et n’a pas répondu au début lorsque les policiers l’ont appelé.

Massothérapeute de 23 ans, McClain a subi une crise cardiaque alors qu’il était transporté à l’hôpital et est décédé trois jours plus tard.

Woodyard, ainsi que Cooper et un autre ambulancier paramédical d’Aurora Fire Rescue, Peter Cichuniec, sont également chacun accusés d’un chef d’homicide involontaire et d’un chef d’homicide par négligence criminelle. Ils ont également plaidé non coupable.

Des manifestants descendent le boulevard Sable lors d’un rassemblement et marchent pour protester contre la mort d’Elijah McClain à Aurora, Colorado, le 27 juin 2020. David Zalubowski / Dossier AP

La mort de McClain a déclenché des mois de manifestations exigeant une réforme de la justice et de la police et a préparé le terrain pour les manifestations nationales qui ont éclaté l’année suivante après le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis.

Le plaidoyer répété de McClain selon lequel il ne pouvait pas respirer était une étrange préfiguration de ce que Floyd a dit lorsqu’il a été coincé sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis le 25 mai 2020.

Rosenblatt a été licencié en 2020 après avoir envoyé un SMS « ha ha » en réponse à une photo qui lui a été envoyée par d’autres officiers, dont l’un semblait administrer un étranglement près d’un mémorial pour McClain.

Roedema reste en congé administratif sans solde.

Cooper et Cichuniec devraient être jugés plus tard cette année après la Cour suprême du Colorado lundi. a rejeté leurs requêtes voir leurs dossiers rejetés. Ils ont été mis en congé administratif sans solde.

Woodyard sera jugé cette année mais aucune date n’a été fixée, ont indiqué les procureurs. Il a été licencié après l’incident.

La chaîne d’événements qui a abouti au combat de McClain pour sa vie a commencé lorsque trois policiers d’Aurora l’ont arrêté alors qu’il rentrait chez lui après une supérette d’une station-service.

Malgré une nuit chaude, McClain portait un masque et un long manteau en raison d’une maladie sanguine qui lui donnait froid, selon sa famille.

La police a déclaré que les policiers avaient interrogé McClain, puis l’avaient attrapé quand l’un des policiers pensait que McClain cherchait une arme dans son étui.

Elie McClain. Avec l’aimable autorisation de Mari Newman

C’est à ce moment-là que Woodyard, l’officier en chef sur les lieux, a appliqué un contrôle carotidien sur McClain, un type d’étranglement destiné à restreindre le sang au cerveau, a déclaré la police.

Quelques minutes plus tard, dans une vidéo obtenue par NBC News, on pouvait entendre McClain dire à la police : « Je ne peux pas respirer correctement. »

Les ambulanciers paramédicaux appelés sur les lieux ont ensuite injecté à McClain de la kétamine pour le calmer.

Environ sept minutes plus tard, McClain n’avait plus de pouls et a fait un arrêt cardiaque dans une ambulance, selon un rapport publié plus tard dans l’année par le bureau du procureur.

Les médecins ont réussi à réanimer McClain, mais il a été déclaré en état de mort cérébrale moins d’une semaine plus tard et retiré du système de réanimation.

Cause du décès de McClain était répertorié comme indéterminé dans le premier rapport d’autopsie de 2019. Mais la version modifiée rapport d’autopsie publié Il y a près d’un an, McClain a déclaré qu’il était décédé des suites de complications liées à l’administration de kétamine alors qu’il était immobilisé de force.

Deon J. Hampton a rapporté de Brighton, Colorado, Corky Siemaszko de New York.