Elijah House et Storm terminent 11e à Amboy – Shaw Local

AMBOY – L’équipe masculine de cross-country de Bureau Valley s’est classée 11e du Amboy Columbus Day Invitational au Shady Oaks Country Club lundi.

Elijah House a mené le Storm avec une course de 16: 47,7 et une 16e place. Ben Roth (38e, 17:33.5), Adrian Gallardo (54e, 18:20.6), Maddox Moore (105e, 19:52.9) et Rhiley Pinter (128e, 21:22.8) ont également marqué pour BV. Landon Hulsing (130e, 21:27.6) et Payton Walowski (132e, 21:37.5) étaient également en lice pour BV.

Maison d’Elie

L’hôte Amboy a terminé neuvième (255), mené par Kyler McNinch (15e, 16h45) et Charlie Dickinson (36e, 17h32).

Aurora Central Catholic (67) a battu Eureka (105) pour les honneurs de la meilleure équipe avec Bryson Grant de Gilman Iroquois West remportant la course en 15:22.

Owen Larkin (41e) a mené l’équipe Storm JV avec un temps de 17: 17,2, bon pour une 41e place, suivi d’Andrew Roth (50e, 17: 54,2) et Nathan Siri (61e, 19: 23,5).