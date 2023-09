Elijah Endress de Bureau Valley totalise 249 verges et 5 touchés lors de la victoire contre Mendota – Shaw Local

Bureau Valley 35, Mendota 14 : À Bureau Valley, Elijah Endress a parcouru 249 verges et cinq touchés pour mener le Storm devant les Trojans.

Dans un match de 21 courses, sa longue course était de 40 verges et sa plus longue course de touché était de 21 verges. Cameron Lemmons a ajouté 102 verges au sol en 11 courses pour Bureau Valley, qui s’est démarqué avec deux quarts de 14 points aux deuxième et troisième. Brady Hartz a amassé 63 verges en sept courses pour le Storm.

Forreston 46, West Carroll 0 : À Forreston, les Cardinals ont mis le Thunder en déroute dans un affrontement NUIC.

Kaleb Sanders de Forreston a totalisé 62 verges et un touché en trois courses, marquant sur une course de 45 verges. Alex Ryia a récupéré une passe de touché de 26 verges de Brady Gill et s’est précipité pour un touché de 1 verge. Micah Nelson, Owen Mulder et Christian Ryia ont chacun ajouté un touché au sol pour les Cardinals. Mulder a parcouru 63 verges en sept courses. Gill a terminé 3 en 3 en passant pour 65 verges.

Raef Schintgen a réussi 51 verges pour mener West Carroll.

Oregon Austin Egyed (2) est renversé par Kye Aken (29) de Byron alors qu’il tente de retourner un coup d’envoi lors de l’action du vendredi 22 septembre 2023 à Landers-Loomis Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Byron 51, Oregon 0 : À l’Oregon, les Tigers ont limité les Hawks à 56 verges au total lors d’une victoire par blanchissage dans la Big Northern Conference.

Logan Weems a mené l’Oregon avec 49 verges au sol en 19 courses.

Caden Considine a mené Byron avec 75 verges au sol et trois touchés en 11 courses.

Stockton 35, Eastland-Pearl City 8 : À Eastland, les Blackhawks ont dépassé les Wildcatz lors d’un affrontement NUIC.

Eastland-Pearl City était mené par Jaxsyn Kempel avec 63 verges au sol et un touché. Le score est venu sur une course de 44 yards.

Dixon 42, Rockford luthérien 0 : À Rockford, Dixon a dépassé les Crusaders lors d’un match de la Big Northern Conference.

Association de football à 8 de l’Illinois

Amboy 48, Ridgewood 42 : À Woodhull, les Clippers ont devancé les Spartans, menés par 148 yards au sol et trois touchdowns de Landon Whechel.

Eddie Jones d’Amboy a réussi 7 passes sur 12 pour 116 verges avec une passe de touché à Brennan Blaine. Blaine s’est précipité trois fois pour 31 verges et a capté trois passes pour 39 verges. Quinn Leffleman des Clippers a totalisé 102 verges et deux touchés et a capté deux passes pour 56 verges.

Taylor Snook a rythmé Ridgewood au sol avec 168 verges et deux touchés.

Polo 42, River Ridge 6 : À Hanovre, les Marcos ont battu les Wildcats dans un match de division Nord 2.

Delo Fernandez de Polo a totalisé 118 verges et deux touchés en huit courses, marquant sur des courses de 60 verges et 1 verge. Il a également réalisé une réception de 19 verges. Le coéquipier de Marcos, Brock Soltow, a totalisé 79 verges et un touché en 14 courses et a capté quatre passes pour 54 verges.

Également pour Polo, Carter Merdian a lancé une passe de touché de 25 verges à Billy Lowry, Nathaniel Yingling a renvoyé une interception de 42 verges pour un touché et Noah Dewey s’est précipité pour un touché de 19 verges.

Milledgeville 74, Kirkland Hiawatha 26 : À Kirkland, les missiles ont balayé les Hawks.

Connor Nye de Milledgeville a réussi 7 passes sur 10 pour 204 verges et quatre touchés. Il s’est également précipité six fois pour 105 verges et un touché. Bryce McKenna a capté quatre passes pour 131 verges et trois touchés, dont un touché de 49 verges, et Micah Toms-Smith s’est précipité pour 167 verges et deux touchés en six courses, dont une course de 71 verges.

Konner Johnson a récolté 87 verges au sol et deux touchés, et Spencer Nye a totalisé 77 verges au sol et un touché pour les Missiles.