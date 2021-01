Vendredi soir avant l’arrivée du coronavirus à Beyrouth, une foule palpitante de fêtards piétinait le toit d’un entrepôt surplombant le port dansant sur une musique à la fois rétro et fraîche. Son rythme était imparable, son son était un mélange de mélodie de diva arabe luxuriante, de pop et de disco française des années 1960.

Le mélange musical n’a nécessité aucune adaptation moderne d’un DJ. C’était simplement une autre expérience d’Elias Rahbani.

Des années 60 aux années 80, M. Rahbani, un compositeur et parolier libanais décédé de Covid-19 le 4 janvier à 82 ans, a écrit des classiques instantanés pour les chanteurs les plus idolâtrés du monde arabe, des jingles commerciales, des hymnes politiques, des bandes sonores de films et musique pour artistes arabes underground et expérimentaux.