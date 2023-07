Elías Díaz remporte le titre de MVP, c’est ce qu’est le MLB All-Star Game

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

SEATTLE – Le MVP du All-Star Game est essentiellement un générateur de nombres aléatoires pour les récompenses. Pour qu’un joueur se démarque dans un seul match où aucun frappeur ou lanceur ne joue réellement les neuf manches, une séquence très spécifique d’événements doit se produire – et cela peut arriver à n’importe qui.

Pourtant, même en tenant compte de l’imprévisibilité inhérente, l’histoire du MVP du All-Star Game est jonchée de membres du Temple de la renommée et de noms de renom qui ne semblent pas nécessairement déplacés dans une liste de lauréats. Cela a du sens compte tenu du but du jeu de présenter tous les meilleurs talents de la ligue en même temps, mais les listes de chaque année se composent toujours de joueurs relativement moins annoncés qui sont sélectionnés comme remplaçants ou comme seul représentant des mauvaises équipes. En général, cependant, ce ne sont pas les joueurs qui ont historiquement vécu les plus grands moments de la vitrine estivale annuelle.

Jusqu’en 2023, en tout cas.

Entrez le receveur des Rockies Elías Díaz, qui a soulevé la batte du trophée mardi soir à Seattle en tant que MVP du 93e match des étoiles de la MLB. Díaz, un joueur de 32 ans qui n’a jamais disputé plus de 106 matchs au cours de ses huit saisons précédentes et est arrivé à Seattle avec une carrière de 0,693 OPS, pourrait bien avoir été le joueur le plus anonyme de la liste des étoiles de cette année. Mais d’un seul coup, il a gravé son nom dans l’histoire permanente de la Midsummer Classic.

Ce n’était pas une situation où Díaz gagnait simplement par défaut parce qu’il venait juste d’avoir quelques coups sûrs et des points produits dans un jeu par ailleurs non compétitif et à faible effet de levier. Díaz a livré un coup de circuit spectaculaire et gagnant dans l’une des circonstances les plus difficiles et les plus improbables: face à l’un des boules de feu les plus redoutables du jeu, le droitier des Orioles Félix Bautista, dont le surnom « The Mountain » ne rend même pas justice à son cadre massif. . Bautista est devenu un releveur particulièrement dévastateur grâce à son séparateur de chaleur et d’effacement à trois chiffres.

Coup de pincement pour Jorge Soler en début de huitième manche avec un coureur en premier, Díaz est intervenu contre Bautista – qu’il n’avait jamais affronté auparavant dans les ligues majeures. Dans un décompte de 2-2, Bautista a tenté de faire passer sa marque de fabrique devant Díaz pour le retrait au bâton, mais le vétéran de 32 ans était prêt pour cela. Il a levé le ballon juste au-delà de la clôture du champ gauche pour donner à la Ligue nationale une avance de 3-2 qui tiendrait finalement pour la victoire – un moment définitivement digne de MVP.

Un seul frappeur cette saison avait élevé le séparateur de Bautista pour un coup de circuit avant Díaz: Aaron Judge de retour le 23 mai . Entreprise décente.

Elías Díaz des Rockies frappe le feu vert et fait un circuit de deux points dans le All-Star Game

Ce swing révolutionnaire contre un lanceur comme Bautista serait impressionnant pour n’importe quel frappeur. Mais ce Díaz de tous les joueurs a été celui qui a donné à la Ligue nationale sa première victoire All-Star depuis 2012 était une merveilleuse synthèse de ce qui rend ce sport si génial. Certains peuvent rouler des yeux à la règle de la ligue en s’assurant qu’au moins un joueur de chaque équipe. Alors que Díaz était un candidat méritant en tant que seul représentant des Rocheuses à la dernière place, ses chiffres ne correspondaient pas à ceux, disons, de William Contreras ou de Francisco Álvarez.

Voici la chose, cependant : des moments comme celui-ci sont exactement la raison pour laquelle cette règle est en place. Il ne s’agit pas seulement de donner à chaque base de fans au moins un joueur à encourager et à célébrer tout au long de la semaine – bien que cet élément soit un avantage indéniable. Il s’agit de récompenser les individus ayant des saisons exceptionnelles, quel que soit le succès de l’équipe, et de présenter une sélection diversifiée de joueurs de la ligue issus de marchés qui ne se retrouvent pas nécessairement toujours sous les projecteurs.

De plus, c’est un excellent rappel de la qualité des meilleurs joueurs du monde, même ceux des équipes avec de mauvais records. Pour un joueur qui n’a pas été présenté par une équipe Pirates à 93 défaites il y a moins de quatre ans , frapper ce circuit et gagner MVP signifie plus pour Díaz que pour Shohei Ohtani ou Mookie Betts ou l’une des superstars du jeu qui ont collectionné du matériel avec désinvolture toute leur carrière. Cette émotion était évidente lorsque Díaz a reçu le trophée après le match.

Elias Díaz des Rocheuses remporte le MVP du match des étoiles de la MLB 2023

En tant que premier receveur des Rocheuses à participer au All-Star Game, Díaz est également devenu le premier joueur des Rocheuses à remporter le prix MVP de la Midsummer Classic. Díaz a eu la rare opportunité de montrer ses capacités sur l’une des plus grandes scènes du jeu et l’a saisie de manière sensationnelle. Bien sûr, il n’est pas le nom familier auquel nous nous attendons à soulever ce trophée – au moins un bookmaker offrait une cote de 95-1 sur le MVP gagnant de Díaz entrant dans le jeu – même avec le caractère aléatoire du prix. Mais bon, c’est peut-être mieux ainsi.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_.