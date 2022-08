Eli N. Evans, qui a écrit sur les Juifs du sud des États-Unis, décède à 85 ans

Eli Nachamson Evans est né le 28 juillet 1936 à Durham. Selon son fils, la tradition familiale voulait qu’Evans soit une version anglicisée d’Eban, le mot hébreu pour tailleur de pierre. (Par coïncidence, M. Evans était de bons amis avec le diplomate israélien Abba Eban, bien qu’ils n’aient aucun lien de parenté.)

Le grand-père paternel de M. Evans, Issac, est né dans ce qui est aujourd’hui la Lituanie et a ensuite travaillé dans le quartier de la confection de New York. Il a économisé assez d’argent pour acheter un paquet plein de marchandises et s’est dirigé vers le sud en tant que colporteur. Selon l’histoire de la famille, il est arrivé en train à Fayetteville, en Caroline du Nord, où il a vu un immeuble en flammes. Il est sorti pour aider à le combattre, et entre-temps le train est parti.

Échoué, il s’installe comme marchand, métier suivi par ses fils Monroe et Emmanuel, le père de M. Evans. Connu dans la ville sous le nom de Mutt, Emmanuel Evans était un athlète vedette de l’Université de Caroline du Nord. a fondé Evans United Dollar, une chaîne de magasins discount ; et a été maire de Durham de 1951 à 1963. (Monroe Evans était maire de Fayetteville dans les années 1960.)

La grand-mère maternelle de M. Evans, Jennie Nachamson, a fondé le premier chapitre sud de Hadassah, l’organisation des femmes juives. Sa mère, Sara (Nachamson) Evans, a développé cet engagement en tant qu’organisatrice régionale et nationale; il l’appelait “l’accent du sud d’Hadassah”.

M. Evans a excellé à l’Université de Caroline du Nord, où il a été le premier président juif du corps étudiant et a passé un été dans un kibboutz en Israël. Il a obtenu un diplôme en littérature anglaise en 1958. Après deux ans dans la marine, il est entré à la faculté de droit de Yale et a obtenu son diplôme en 1963.

Il a travaillé pendant un an comme rédacteur de discours à la Maison Blanche, et pendant une autre année comme assistant de Terry Sanford, le gouverneur libéral de Caroline du Nord, avant de déménager à New York pour rejoindre la Carnegie Corporation.