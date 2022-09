Eli Murray, natif de l’Oregon, se souvient de son parcours de deux ans vers le prix Pulitzer – Shaw Local

OREGON – Lorsque le journaliste Eli Murray et ses deux collègues ont frappé à la porte d’entrée d’un inconnu dans le but de trouver un homme du nom de Ko Brown, c’est une femme qui a répondu.

“Nous avons dit, ‘Nous ne savons pas si nous sommes au bon endroit, mais nous sommes [Tampa Bay] Les journalistes du Times et nous examinons des problèmes de plomb à l’usine de Gopher », se souvient Murray, originaire de l’Oregon. « Immédiatement, elle a fondu en larmes. Ils ne faisaient que couler sur son visage parce que, pendant si longtemps, cela avait déchiré sa famille.

La femme était l’épouse de Brown et la mère de leur jeune fils, qui souffre de plusieurs problèmes de santé qui, selon les Brown, sont causés par l’exposition au plomb. Elle a emmené le trio de journalistes à l’intérieur et leur a montré la pile de papiers médicaux qu’elle traitait quotidiennement.

“À ce moment-là, nous savions que nous devions faire cette histoire”, a déclaré Murray.

Le travail réalisé par Murray, Rebecca Woolington et Corey G. Johnson au cours des deux années suivantes leur a valu le prix Pulitzer 2022 du journalisme d’investigation.

Leur série, “Poisoned”, est un exposé des dangers hautement toxiques à l’intérieur de Gopher Resource à Tampa, en Floride, la seule fonderie de plomb de l’État. Leurs reportages ont forcé la mise en œuvre de mesures de sécurité pour protéger adéquatement les travailleurs et les résidents à proximité et ont incité les régulateurs fédéraux et de comté à sonder la fonderie et à confirmer les conclusions du journal, selon Pulitzer.org.

Gopher Resource a été condamné à environ 800 000 $ d’amendes, a déclaré Murray.

“Mon éditeur aime dire que c’est à peu près combien nous avons dépensé pour ce projet”, a-t-il déclaré.

Le 6 septembre, Murray a parlé à la bibliothèque publique de l’Oregon de la série et de son parcours vers le prix Pulitzer.

“Je n’ai jamais pensé que je gagnerais un Pulitzer”, a-t-il déclaré. « Je voulais en gagner un, mais je ne pensais pas que cela arriverait. Cela semblait fou.

Murray est diplômé en 2012 de l’Oregon High School – maintenant Oregon Junior / Senior High School – puis a obtenu un diplôme d’associé du Sauk Valley Community College et un baccalauréat en journalisme de l’Université de l’Illinois.

Il a rejoint le Tampa Bay Times en 2015 en tant que reporter de données et a été promu journaliste d’investigation après que “Poisoned” ait remporté un prix Pulitzer.

Un journaliste de données est, en bref, un “journaliste qui code” et travaille pour présenter les données d’une manière visuellement attrayante, a déclaré Murray, qui est un programmeur autodidacte.

Dans un communiqué de presse du district scolaire de l’unité communautaire de l’Oregon, Murray a reconnu plusieurs de ses professeurs de lycée comme les premières influences de sa carrière.

Du professeur d’art Cheryl Bunton, il a appris à transmettre visuellement des messages, et du professeur de mathématiques Danyel Larsen, il a appris à décomposer les formules en leurs composants logiques.

“Grâce à cette approche, j’en suis venu à voir les mathématiques comme la résolution d’énigmes logiques et j’ai apprécié cela”, a déclaré Murray. C’est une compétence qu’il utilise pour coder et exécuter des analyses de données.

Les professeurs d’anglais du secondaire John Zuber et Aaron Sitze ont encouragé les élèves à examiner attentivement et à s’engager dans leur travail, a-t-il déclaré. John Young, le professeur d’anglais de Murray en dernière année, est celui qui l’a le premier encouragé à poursuivre le journalisme.

“Il m’a fait comprendre l’importance de rechercher la vérité et d’être informé sur le monde qui m’entoure, ce qui m’a finalement conduit à poursuivre le journalisme lorsque je suis allé à l’Université de l’Illinois”, a déclaré Murray.

Depuis la diffusion de “Poisoned”, les employés de Gopher ont déclaré avoir constaté une certaine amélioration des conditions de travail à l’usine, a déclaré Murray le 6 septembre.

Il y a des poursuites en cours avec Gopher que le Tampa Bay Times suit et rendra compte si quelque chose se développe, a-t-il dit, ajoutant qu’il serait bon que certains journalistes réexaminent la question des conditions générales de l’usine dans quelques années.

Mais Murray ne sera probablement pas le seul à le faire.

“Pour moi, je suis en quelque sorte prêt à commencer mon prochain [project],” il a dit.

Plus d’informations sur Murray et “Poisoned” peuvent être trouvées sur https://bit.ly/3L75up3.

Diplômé de l’Oregon en 2012, Eli Murray, à gauche, est vu avec ses collègues du Tampa Bay Times Rebecca Woolington et Corey G. Johnson après avoir été choisi pour le prix Pulitzer du journalisme d’investigation. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Eli Murray, qui a fait une présentation à la bibliothèque de l’Oregon, prendra la parole jeudi au Sauk Valley Community College. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)