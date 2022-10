Eli Meier prend de gros coups sûrs, mène toujours Sycamore à gagner contre Westinghouse lors du premier match des séries éliminatoires – Shaw Local

SYCOMORE – Eli Meier encaissait de gros coups sûrs, mais cela ne l’a pas empêché de faire de gros jeux.

Limogé trois fois par Reginald Anderson, Meier a quand même lancé deux touchés et a couru pour un troisième lors de la victoire 54-13 du n ° 1 Sycamore contre le n ° 16 Westinghouse samedi.

Meier a été limogé lors du deuxième jeu du match par Anderson, puis deux jeux plus tard, il a été égalisé juste après avoir obtenu une passe. Mais Burke Gautcher s’est emparé d’un touché de 59 verges.

“Il s’agit simplement d’oublier le dernier jeu et de passer à autre chose”, a déclaré Meier. « C’est juste notre état d’esprit. Un jeu à la fois. Peu importe le duvet ou la distance. On a un jeu pour ça. … C’était juste une route optionnelle, donc quelle que soit la ligne de défense, je lui donne une route, il la parcourt et il marque un touché.

Meier a été 8 sur 12 pour 163 verges en une mi-temps, avec des passes de touché à Gautcher et Kaden Ladas sur un fondu de 11 verges à la fin du deuxième quart.

L’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré qu’il aimait la résilience de son quart-arrière.

« Il est toujours comme ça. Ses yeux sont toujours en aval », a déclaré Ryan. “L’un des sacs, qui était sur lui, il s’est échappé et il n’aurait pas dû faire ça. Mais je pense qu’il a très bien joué ce soir. Il a lancé de très belles balles et nous a mis sur le tableau de bord tôt.

Sycamore a marqué sur ses sept possessions en première mi-temps. Tout comme il l’avait fait lors du premier touché, Meier a transformé une situation longue en points. Après avoir été limogé par Anderson dans la dernière minute pour une perte de 14 verges, il a décollé sur une course de quatrième et 24 et s’est retrouvé avec une course de touché de 35 verges et une avance de 47-7 pour assurer une horloge en cours d’exécution tout au long. la seconde mi-temps.

“Nous avons donné 13 points, donc ce n’est évidemment pas idéal, pas à la hauteur de nos standards”, a déclaré Meier. «Mais l’infraction roulait. Nous avons eu quelques échappés et c’est inacceptable. Nous devons juste continuer à nettoyer les choses.

Les Warriors (5-5) ont eu une passe de 94 verges du quart-arrière Askiea Bullie à Matthew Sims sur ce qui a commencé comme un écran. Les Sims se sont débarrassés de quelques tacles tôt, puis ont bousculé les défenseurs finaux, faisant la course et dépassant la défense. Cela a réduit le score à 13-7 avec 5:33 à faire au premier quart, mais Sycamore a marqué les 41 points suivants.

Ryan a déclaré qu’après la victoire 28-0 des Spartans contre Morris la semaine dernière pour décrocher le titre Kishwaukee River / Interstate 8 White, l’équipe a commencé un peu plus plat que la semaine dernière.

“Le premier touché, j’ai pensé que c’était un petit manque d’effort et nous n’avions pas eu ça cette année”, a déclaré Ryan. Nous avons joué un match formidable la semaine dernière pour un championnat de conférence, et il est difficile de revenir. Mais c’est comme ça qu’on revient. Tu as de gros matchs en playoffs, il faut savoir rebondir.

Les deux équipes ont réalisé d’énormes chiffres offensifs en première mi-temps, Westinghouse totalisant 211 verges au total, mais Bullie a été intercepté trois fois – une fois chacun par Kiefer Tarnoki, Dawson Alexander et Carter York.

L’interception de Tarnoki est survenue au début du deuxième quart lorsque Westinghouse a pénétré dans le territoire de Sycamore, en baisse de 27-7. Il l’a renvoyé au 14 et a failli marquer mais a été poursuivi par derrière par De’Amonte Arroyo.

Trois jeux après le choix de Tarnoki, Tyler Curtis a réussi son deuxième touché de la mi-temps. Chaque équipe a ajouté un touché en seconde période, Bullie lançant son deuxième du match, celui-ci à 24 verges d’Arshawn Powell. Diego Garcia a eu une course de 8 verges pour les Spartiates.

Westinghouse a terminé avec 346 verges au total, Bullie lançant pour 272 verges. Sycamore a terminé avec 468 verges d’attaque totale, avec 238 au sol en première mi-temps à 163 dans les airs. Les Spartiates ont couru presque exclusivement en seconde période.

“Je pense que nous avons découvert qu’il y avait des choses que nous n’avions pas particulièrement bien faites”, a déclaré Ryan. «Mais ils ont beaucoup de vitesse d’équipe et l’étalent et vous font jouer 53 1/3 verges de large tout le temps. C’était un défi différent pour notre défense. Nous n’avions pas rencontré tout à fait ce type de vitesse jusqu’à présent.