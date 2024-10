Eli Manning, Terrell Suggs et Luke Kuechly avancent dans le vote HOF

Eli Manning, double MVP du Super Bowl, les anciens joueurs défensifs de l’année Luke Kuechly et Terrell Suggs, et le prolifique ailier rapproché Antonio Gates font partie des joueurs qui sont passés à l’étape suivante en votant pour la classe 2025 du Temple de la renommée du football professionnel.

Le Hall a annoncé mercredi les 50 candidats de l’ère moderne qui ont avancé sur la liste initiale de 167 après le vote d’un comité de sélection nouvellement créé. La liste comprend huit joueurs dans leur première année d’éligibilité et 10 joueurs qui étaient finalistes l’année dernière mais n’ont pas reçu suffisamment de soutien.

Le comité de sélection au complet réduira ensuite la liste des nominés à 25 demi-finalistes dans environ quatre semaines. Ensuite, 15 finalistes seront sélectionnés pour la réunion annuelle précédant le Super Bowl qui produira la nouvelle classe. Les joueurs doivent obtenir 80 % des voix pour pouvoir participer, et entre trois et cinq joueurs seront candidats à l’ère moderne.

Il y aura également des votes pour trois candidats seniors, un contributeur et un entraîneur, avec entre une et trois personnes de ce groupe entrant dans la salle.

En tête du groupe de candidats au cours de leur première année d’éligibilité étaient Manning, Kuechly, Suggs et le héros des coups de pied des séries éliminatoires Adam Vinatieri. Les autres étaient deux membres clés de l’équipe gagnante du Super Bowl de Seattle lors de la saison 2013 : le demi offensif Marshawn Lynch et la sécurité Earl Thomas ; le double garde All-Pro, le maréchal Yanda ; et le plaqueur gauche de longue date de San Francisco, Joe Staley.

Gates et le joueur de ligne défensive Jared Allen sont en tête du groupe des finalistes de retour de l’année dernière aux côtés des receveurs Torry Holt et Reggie Wayne ; les joueurs de ligne offensive Willie Anderson et Jahri Evans ; les arrières défensifs Darren Woodson, Eric Allen et Rodney Harrison ; et le porteur de ballon Fred Taylor.

Manning cherchera à suivre son frère Peyton dans le Hall après une carrière exceptionnelle avec les Giants de New York. Manning a été choisi au premier rang du repêchage de 2004 et a passé toute sa carrière à New York. Il a mené les Giants à une victoire surprise contre les invaincus des New England Patriots lors du Super Bowl après la saison 2007, lançant une passe TD gagnante à Plaxico Burress dans la dernière minute.

Il a mené une autre campagne tardive de TD pour contrarier Tom Brady et les Patriots quatre ans plus tard. Manning est l’un des 13 QB à avoir remporté plusieurs Super Bowls, huit des neuf éligibles au Hall étant intronisés.

Seul Jim Plunkett n’a pas été intronisé, tout comme des joueurs plus récents comme Brady, Ben Roethlisberger et Patrick Mahomes, qui ne sont pas éligibles. Plunkett a progressé dans le vote pour les candidats seniors.

Manning a été quatre fois Pro Bowler mais n’a jamais fait partie All-Pro ni mené la ligue dans une catégorie statistique majeure au cours d’une saison, mais a terminé sa carrière avec 57 023 verges par la passe et 366 touchés.

Ses meilleurs moments ont été lors de ces deux séries éliminatoires. Manning a rejoint Brady (cinq), Mahomes (trois), Joe Montana (trois), Bart Starr (deux) et Terry Bradshaw (deux) en tant que seuls gagnants multiples des prix MVP du Super Bowl.

Kuechly et Suggs figuraient parmi les meilleurs joueurs défensifs de leur époque, Kuechly étant sélectionné comme meilleur joueur défensif en 2013 et Suggs en 2011.

La carrière de Kuechly a été brève mais marquante. Le choix de première ronde de la Caroline en 2012 a été cinq fois All-Pro au cours de sa carrière de huit ans avec sept nominations au Pro Bowl et le prix de la recrue défensive de l’année.

Au cours de ses huit années de carrière, Kuechly a mené tous les secondeurs de la NFL pour les plaqués (1 090), les plats à emporter (26), les interceptions (18) et les passes défendues (66).

Suggs a été l’un des meilleurs passeurs de la ligue au cours de sa carrière de 17 ans, avec ses 139 sacs se classant au huitième rang depuis qu’ils sont devenus une statistique officielle en 1982.

Suggs a connu sept saisons avec sack à deux chiffres au cours de ses 16 saisons avec Baltimore, dont 14 en 2011 lorsqu’il a été sélectionné comme le meilleur joueur défensif de la ligue et a mené la NFL avec sept échappés forcés.

Il a remporté le titre de recrue défensive de l’année en 2003 et a aidé les Ravens à remporter le Super Bowl lors de la saison 2012. Il a terminé sa carrière à Kansas City, où il a aidé les Chiefs à remporter le Super Bowl lors de la saison 2019.

Vinatieri a été l’un des botteurs les plus marquants de l’histoire de la NFL, réalisant les buts gagnants lors des deux premiers titres du Super Bowl sous la dynastie de la Nouvelle-Angleterre.

Il a contribué au lancement de la course avec l’un des meilleurs coups de pied du match : un tir de 45 verges dans la neige pour forcer la prolongation lors du match Tuck Rule contre les Raiders lors de la ronde de division 2001. Il a réussi le coup de pied gagnant en prolongation, puis a frappé un tir de 48 verges lors du dernier jeu d’une victoire 20-17 au Super Bowl XXXVI contre les Rams.

Il a ensuite réalisé un parcours de 41 verges deux ans plus tard pour donner aux Patriots une victoire de 32-29 lors du Super Bowl XXXVIII contre la Caroline. Vinatieri a également remporté le Super Bowl en 2004 avec la Nouvelle-Angleterre et lors de la saison 2006 avec Indianapolis.

Vinatieri est le leader en carrière de la NFL pour les points (2 673) et pour les placements (599) au cours d’une carrière de 24 ans avec la Nouvelle-Angleterre et Indianapolis. Il mène également tous les joueurs avec 56 placements et 238 points en séries éliminatoires.

Gates a été trois fois All-Pro qui a terminé sa carrière avec 955 attrapés pour 11 841 verges et un record de la NFL pour les bouts serrés avec 116 réceptions de touché.

Allen a été quatre fois All-Pro et a terminé sa carrière avec 136 sacs, dont 22 en tête de la ligue en 2011 pour le Minnesota.