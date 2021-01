Une fois un géant, toujours un géant, seulement un géant: c’est ainsi qu’Eli Manning a décrit son identité de footballeur professionnel en annonçant sa retraite il y a un an.

À l’époque, le double MVP du Super Bowl prévoyait qu’il passerait au moins quelques jours à se balader dans l’établissement pour rendre visite à d’anciens coéquipiers et membres du personnel. Mais 2020 avait des idées différentes.

« Des gars que j’avais vus tous les jours au cours des 16 dernières années », a déclaré Manning à USA TODAY Sports lors d’un appel Zoom vendredi. «Être coupé de la dinde froide était un peu différent.»

Il a trouvé des moyens de passer le temps, comme conduire ses filles à des matchs de football ou à des entraînements. Il faisait de l’exercice à la maison et semblait prêt à goûter à chaque sandwich de Sloppy Joe dans le New Jersey. Il a même rejoint Twitter. Pendant 16 semaines, cependant, il était en place pour surveiller ses Giants de New York, qui ont remporté le NFC East malgré un bilan terne de 6-10.

« Quand vous avez un tout nouvel entraîneur, de nouveaux coordinateurs offensifs (et défensifs) et un jeune quart-arrière, il faudra du temps pour que tout le monde se réunisse et se mette sur la même longueur d’onde », a déclaré Manning.

Perdre le demi offensif Saquon Barkley contre un LCA déchiré lors de la semaine 2 n’a pas aidé.

« Ils ont joué dur. Ils avaient une chance de gagner un certain nombre de matchs tôt (dans la saison), ils ne pouvaient tout simplement pas faire le jeu ou deux dont ils avaient besoin », a-t-il déclaré. «Mais ensuite, vous avez vu vers la fin de la saison, ils ont commencé à faire ces jeux et à se rassembler et ont appris comment commencer à gagner ensemble.

« Je pense que ces moments sont importants pour l’avenir. Vous ne pouvez pas regarder une saison et dire: » Hé, nous n’avons pas fait les séries éliminatoires « ou » Nous n’avons gagné que tant de matchs, c’était une année perdue. » Ce n’est pas comme ça, c’était une pierre angulaire pour ces gars-là de se rassembler, pour Daniel Jones pour saisir ces opportunités, pour faire des progrès pour s’améliorer.

« Il a appris à jouer blessé. Il a appris à jouer blessé. Quand il sera tard dans la saison de la NFL, vous allez avoir des blessures et vous devez apprendre à vous adapter. Ce sont donc toutes des choses importantes qu’ils ont apprises et il a appris. »

De plus, ce n’est pas comme si Manning n’avait pas vu tout de ses anciens coéquipiers. Récemment, lui et le receveur des Giants Victor Cruz se sont associés pour lancer « Stella Stadium Bites » de Stella Artois par Blue Apron avant le Super Bowl.

« Cela étant un peu différent, ne sachant pas trop comment célébrer – vous n’allez pas aux grandes fêtes du Super Bowl », a déclaré Manning. « Je pense que ce que Stella fait avec ces boîtes de repas est de donner aux gens une façon cool de continuer à profiter du jeu. »

Peu de gens connaissent mieux l’importance du Super Bowl Sunday que Manning, qui a remporté deux fois le prix MVP du jeu. Sa première victoire au Super Bowl, lorsque les Giants ont mis fin au rêve des New England Patriots d’une saison invaincue, l’a aidé à réaliser que l’impact du sport va bien au-delà des victoires et des pertes.

« Vous voyez quelques-unes de ces vidéos classiques de fans à New York après que Plaxico (Burress) ait attrapé cette passe (touché gagnant), et ce ne sont que des gens qui dansent dans les rues, des familles qui s’embrassent. C’est à ce moment-là que vous avez un petit aperçu du idée de la façon dont les fans et les gens vivent à travers leurs équipes sportives et ce que cela signifie pour eux », a déclaré Manning. « Ce n’est pas un jeu simple. C’est un moment de rassemblement, c’est un moment de rassemblement des familles et amis, pour eux de partager cette expérience ensemble. »

Les deux victoires de Manning au Super Bowl se sont déroulées aux dépens des Patriots, Bill Belichick et Tom Brady. Jusqu’à l’arrivée de Nick Foles et des Eagles de Philadelphie, seuls Manning et les Giants avaient prouvé leur capacité à vaincre les Patriots sur la grande scène.

Alors, que ferait Manning pour un autre coup sur Brady dans le Super Bowl, si c’était le seul match auquel il devait jouer?

«Je savais que j’étais prêt à prendre ma retraite juste à cause de – juste la mouture. Je ne pense pas que j’étais disposé ou engagé dans le travail d’une saison complète. S’ils vous jettent directement dans les séries éliminatoires et que vous pouvez simplement jouer cette partie des séries éliminatoires, cela sonne bien, cela semble génial. Mieux encore, ils disent que voici le Super Bowl, et c’est parti », a déclaré Manning en riant.

« Il pourrait être un peu difficile d’apprendre l’offensive pour ce match, mais pour être de retour dans cette situation … Je ne sais pas si cette année est l’année que je choisirais, avec peu de fans là-bas et les circonstances. »

À la maison avec sa famille, « une sorte de création de ma propre expérience unique du Super Bowl », cela semble parfait.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.