Eli Lilly réalise un troisième trimestre désordonné, mais LLY reste une excellente histoire de croissance à long terme

Eli Lilly (LLY) a fait état d’un troisième trimestre bruyant avant la cloche d’ouverture jeudi, mais les chiffres n’ont pas changé notre thèse dans ce que nous pensons être la meilleure histoire de croissance à long terme dans l’industrie pharmaceutique à grande capitalisation. Les résultats eux-mêmes ont été un battement, avec des revenus totaux augmentant de 2 % d’une année sur l’autre, ou de 7 % à taux de change constant, pour atteindre 6,94 milliards de dollars, par rapport à l’estimation consensuelle de 6,892 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les gains ont été tirés par une augmentation de 14 % des volumes, partiellement compensée par une baisse de 7 % des prix et un vent contraire de 4 % sur les taux de change (FX). La marge opérationnelle ajustée s’est établie à 28,9 %, ce qui représente une augmentation d’environ 1 point de pourcentage par rapport à l’an dernier. La capacité d’Eli Lilly à accroître ses marges d’exploitation au cours des prochaines années a été au cœur de la raison pour laquelle nous possédons l’action. En fin de compte, Eli Lilly a augmenté son bénéfice par action ajusté de 12 % à 1,98 $, dépassant la prévision consensuelle de 1,92 $, selon Refinitiv. Ce chiffre non conforme aux PCGR comprend une charge de 6 cents par action liée à la recherche et au développement en cours acquis (IPR & D) et des charges d’étape de développement. Il s’agit d’une nouvelle norme comptable que les sociétés pharmaceutiques ont commencé à publier cette année. (PCGR signifie principes comptables généralement reconnus.) Les chiffres globaux semblent bons, mais les choses se sont compliquées avec les perspectives pour le reste de 2022, c’est-à-dire le quatrième trimestre (actuel). Lilly a réduit à la fois ses ventes et ses perspectives de BPA ajusté, principalement en raison de l’augmentation des vents contraires du FX. Bottom line Un autre trimestre désordonné pour Eli Lilly, mais qui a peu d’impact sur ce que nous pensons être une histoire convaincante. Pour être clair, nous comprenons que Lilly mérite de se faire sonner mardi après-midi, et le titre a chuté de plus de 4 % à 346 $. Même s’il convient de noter que LLY a gagné 25 % en 2022, une année où le S&P 500 a perdu plus de 16 %. La direction a abaissé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, nous n’avons reçu aucune annonce majeure sur le pipeline et ses investissements dans la croissance signifient que l’expansion à long terme de la marge opérationnelle pourrait être interrompue en 2023. Lorsqu’une action se négocie à un niveau record et a considérablement surperformé l’année de marché plus large comme Eli Lilly l’a fait, une impression comme celle-ci est plus susceptible de déclencher une prise de bénéfices que de créer de nouveaux acheteurs supplémentaires. Le sommet intrajournalier record de LLY était lundi à 363,92 $ par action. Mais nous ne voyons rien ici pour changer nos opinions haussières à long terme sur la société, et les nouveaux médicaments lancés cette année et prévoient de lancer l’année prochaine. En tant que société pharmaceutique qui a une sensibilité très limitée à ce qui se passe avec l’économie au sens large, nous apprécions Lilly pour sa croissance défensive. Nous prévoyons de mettre à jour notre objectif de prix à la hausse dans les prochains jours, mais nous conservons notre note 2 sur le titre car nous préférons voir un peu plus de faiblesse par rapport au sommet historique avant d’intervenir. Produits sélectionnés Voici un aperçu de la clé de Lilly produits de croissance, qui au troisième trimestre ont collectivement augmenté leurs revenus de 18 % d’une année sur l’autre et représentent désormais 70 % de ses revenus de base. Tirzepatide, commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2, a généré un chiffre d’affaires de 187 millions de dollars, dépassant les estimations de 79 millions de dollars. Ce chiffre comprend un reçu initial unique de 86 millions de dollars pour la formation d’un partenariat au Japon. C’était toujours un battement dans le quart même en reculant ce chiffre. Les revenus de Trulicity de 1,85 milliard de dollars ont manqué les estimations de 1,95 milliard de dollars. Il y a eu des battements et des échecs dans certains autres médicaments, comme tout rapport d’entreprise, que nous détaillons ci-dessous. Cependant, le point de données sur lequel nous nous concentrons davantage est les incroyables premiers résultats de Mounjaro, que nous vous rappelons lancé il y a quatre mois. Nous restons impressionnés par la rapidité avec laquelle l’adoption a été aux États-Unis. Il a eu le lancement le plus rapide de toutes les classes d’incrétines injectables pour le diabète de type 2 par une marge extrêmement large. Bien sûr, on pourrait regarder le rythme de Mounjaro et le raté de Truclitiy et dire que Mounjaro cannibalise simplement la croissance d’un médicament clé différent. Eli Lilly ne pense pas que ce soit le cas compte tenu des faibles taux de changement et de l’expansion du marché, et nous sommes d’accord. Environ 70 % des nouveaux traitements de Mounjaro mis en route sont des patients naïfs à la classe des incrétines injectables pour le diabète de type 2 et moins de 10 % pour les changements de Trulicity. La prochaine étape importante pour Eli Lilly est d’investir dans sa capacité de fabrication afin de répondre à sa demande sans précédent. Les revenus de Verzenio de 618 millions de dollars ont dépassé les estimations de 615 millions de dollars Les revenus de Jardiance de 573 millions de dollars ont dépassé les estimations de 495 millions de dollars. Les revenus de Taltz de 679 millions de dollars ont manqué les estimations de 682 millions de dollars. Les revenus de Mounjaro de 187 millions de dollars ont dépassé les estimations de 79 millions de dollars. Ce chiffre comprend un reçu initial unique de 86 millions de dollars pour la formation d’un partenariat au Japon. C’était toujours un battement dans le quart même en reculant ce chiffre. Les revenus d’Emgality de 169 millions de dollars ont dépassé les estimations de 166 millions de dollars. millions pour le quart a battu les estimations de 171 millions de dollars Humalog revenus de 447 millions de dollars ont manqué les estimations de 570 millions de dollars Alimta revenus de 119 millions de dollars ont manqué estimés à 171 millions de dollars Humulin revenus de 238 millions de dollars ont manqué les estimations de 262 millions de dollars Basaglar revenus de 193 millions de dollars ont dépassé les estimations de 169 millions de dollars Forteo un chiffre d’affaires de 177 millions de dollars a dépassé les estimations de 144 millions de dollars Mise à jour du pipeline Pour rappel, la FDA a accordé une désignation Fast Track au tirzepatide pour traiter l’obésité ou le surpoids avec des comorbidités liées au poids. Lilly prévoit de lancer une soumission continue en 2022 et de terminer la soumission peu de temps après la disponibilité des données de Surmount-2, ce qui est prévu en avril 2023. La société pense qu’elle pourrait voir une action réglementaire dès la fin de l’année prochaine. Nous restons convaincus que le tirzepatide (commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2) pourrait devenir l’un des médicaments les plus vendus de tous les temps. Dans la maladie d’Alzheimer, Lilly pense que les premiers résultats positifs de la phase III du lecanemab de Biogen renforcent sa confiance dans son propre médicament, le donanemab, et dans la prochaine lecture de son étude de phase III Trailblazer-Alz 2, qui est attendue d’ici le milieu de 2023. En ce qui concerne les prévisions pour 2022, la direction a abaissé ses prévisions de revenus totaux pour refléter 300 millions de dollars de vents contraires supplémentaires dus aux taux de change. Il voit désormais des revenus de l’ordre de 28,5 milliards de dollars à 29 milliards de dollars, en baisse de 28,8 milliards de dollars à 29,3 milliards de dollars et conformes aux estimations de 28,75 milliards de dollars. Les perspectives de la direction concernant une marge brute ajustée de 78 % et une marge bénéficiaire ajustée de 29 % sont restées inchangées. Les perspectives de bénéfice ajusté par action de la société ont été révisées à la baisse d’environ 20 cents pour se situer entre 7,70 $ et 7,85 $. Cette variation est due à l’impact négatif des taux de change et à l’augmentation des frais d’IPR & D et d’étape de développement, qui étaient de 6 cents au cours du trimestre. Lors de l’appel aux résultats, nous avons également appris quelques premières réflexions sur la façon dont la direction envisage l’année prochaine. La direction s’est dite confiante dans les perspectives de croissance de son cœur de métier. Alors que les revenus initiaux de sa prochaine vague de lancements potentiels seront modestes, il estime que le lancement potentiel de quatre nouveaux médicaments d’ici la fin de 2023 servira de catalyseurs supplémentaires pour une croissance continue. Ces quatre médicaments à surveiller sont le donanemab dans la maladie d’Alzheimer, le pitubrutinib en oncologie, le mirikizumab dans le psoriasis et la colite ulcéreuse et le lebrikizumab dans la dermatite atopique. Ailleurs, Lilly s’attend à ce que ses investissements en R & D, sa capacité de fabrication et sa main-d’œuvre ralentissent l’expansion de sa marge opérationnelle l’année prochaine. Ces investissements sont tout à fait compréhensibles car ils sont dans le meilleur intérêt de l’entreprise et permettront à Lilly de bénéficier de la croissance des revenus et de l’expansion des marges à moyen et à long terme. 