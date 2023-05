Eli Lilly promet que les prix de l’insuline n’augmenteront pas ; Novo Nordisk, haie Sanofi

Eli Lily Le PDG Dave Ricks a promis mercredi de ne plus augmenter les prix des produits à base d’insuline de la société – le seul dirigeant à le faire avant un Audience du Comité sénatorial de la santé pour rendre plus abordable le médicament qui sauve des vies contre le diabète.

Le sénateur Bernie Sanders, président du comité, a demandé à Ricks et aux PDG de Novo Nordisk et Sanofi s’engager à « ne plus jamais augmenter le prix d’un médicament à base d’insuline ». Les trois sociétés contrôlent plus de 90 % du marché mondial de l’insuline.

Ricks était le seul dirigeant qui a carrément accepté la demande de Sanders – du moins pour les produits d’insuline existants d’Eli Lilly.

« Nous laisserons nos prix tels qu’ils sont pour les insulines sur le marché aujourd’hui », a déclaré Ricks au sénateur du Vermont. « En fait, nous les avons coupés. »

Pendant ce temps, le PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, a déclaré que la société danoise s’était engagée à limiter les augmentations de prix à « un seul chiffre ».

Le PDG de Sanofi, Paul Hudson, a répondu que la société avait une « politique de prix responsable ».

Il a également noté que prix nets car les produits à base d’insuline de Sanofi sont en train de chuter. Le prix net fait référence au montant que les assureurs paient pour un médicament à base d’insuline après les remises et les remises. Il est généralement inférieur au prix auquel un produit est proposé.

Les trois sociétés ont dû faire face à des années de pression politique pour rendre l’insuline plus abordable pour les personnes atteintes de diabète.

En mars, ils ont chacun annoncé qu’ils réduiraient les prix de leurs produits à base d’insuline les plus utilisés.

Lilly a déclaré qu’elle fixerait le prix de son injection de Lispro à 25 dollars le flacon, à compter du 1er mai, et réduirait le prix de ses injections d’Humalog et d’Humulin de 70 % à partir du quatrième trimestre. La société a également déclaré qu’elle plafonnerait les frais remboursables pour les personnes ayant une assurance privée à 35 $ par mois dans les pharmacies de détail participantes.

Novo Nordisk a déclaré qu’il réduirait le prix catalogue de son insuline NovoLog de 75% et baisserait les prix de Levemir et Novolin de 65% à partir de l’année prochaine.

Sanofi a déclaré qu’il prévoyait de réduire de 78% le prix de son médicament à base d’insuline le plus populaire, Lantus, et de réduire de 70% le prix catalogue de son insuline à action brève, Apidra.

Lors de l’audience, Sanders a qualifié ces actions de « bonnes nouvelles » et de résultat de la pression publique.

Mais le sénateur a déclaré que le comité avait l’intention de tenir une audience l’année prochaine pour s’assurer que ces réductions de prix « avaient bien lieu ».

« Nous ne voulons tout simplement pas de mots. Nous voulons des actions », a déclaré Sanders dans son discours d’ouverture.

« Nous devons nous assurer que les réductions de prix entrent en vigueur de manière à ce que chaque Américain atteint de diabète reçoive l’insuline dont il a besoin à un prix abordable », a ajouté Sanders.

Environ 37 millions de personnes aux États-Unis souffrent de diabète, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Environ 8,4 millions de diabète les patients dépendent de l’insuline.

Les prix élevés ont forcé de nombreux Américains à ration d’insuline ou réduire leur consommation de drogue. Un 2021 étude dans les Annals of Internal Medicine ont révélé que près d’un adulte américain sur cinq sautait, retardait ou utilisait moins d’insuline pour économiser de l’argent.

La loi sur la réduction de l’inflation, le plan démocrate que Biden a signé l’année dernière, a plafonné les coûts mensuels d’insuline pour les bénéficiaires de Medicare à une prescription mensuelle de 35 $, mais il n’a pas fourni de protection aux patients diabétiques couverts par une assurance privée.

Plus de 2 millions de patients diabétiques qui prennent de l’insuline sont assurés par le secteur privé, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Environ 150 000 autres patients qui prennent de l’insuline n’ont pas d’assurance, selon le HHS.

Le mois dernier, les sens. Jeanne Shaheen, DN.H., et Susan Collins, R-Maine, ont présenté une législation bipartite qui obligerait une assurance maladie privée à prix plafond à 35 $ par mois pour une insuline de chaque type et forme posologique.

Ces types d’insuline sont à action rapide, courte, intermédiaire et longue, ainsi que pré-mélangés. Les formes posologiques comprennent les flacons, les stylos et les inhalateurs.