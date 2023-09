Eli Lilly poursuit les cliniques qui vendraient des versions contrefaites de Mounjaro

Elie Lilly mardi poursuivi 10 spas médicaux, cliniques de bien-être et pharmacies de préparation à travers les États-Unis pour avoir prétendument vendu moins cher, non autorisé versions du médicament contre le diabète de la société, Mounjaro.

Ces actions surviennent alors qu’Eli Lilly est aux prises avec un pénurie de Mounjaro aux États-Unis en raison de la demande croissante. Une grande partie de la popularité de ce médicament vient de son utilisation hors AMM. capacité à aider les patients à perdre les kilos superflus.

Eli Lilly a engagé plusieurs poursuites devant les tribunaux fédéraux de Floride, du Texas, d’Arizona, de Géorgie, du Minnesota, de Caroline du Sud et de l’Utah. Le litige demandait aux tribunaux des ordonnances bloquant la vente de versions contrefaites de Mounjaro et un montant non précisé de dommages-intérêts.

Eli Lilly accuse spécifiquement les spas, les cliniques et les pharmacies de préparation de produits pharmaceutiques « composés » qui prétendent contenir du tirzépatide, l’ingrédient actif du Mounjaro. Les médicaments composés sont des versions personnalisées d’un traitement qui ne sont pas approuvées par la Food and Drug Administration.

Eli Lilly est le seul titulaire du brevet du tirzépatide et ne vend pas cet ingrédient à des entités extérieures. On ne sait pas exactement ce que les spas et les cliniques vendent réellement aux consommateurs.

« Plutôt que d’investir le temps et les ressources nécessaires pour rechercher, développer et tester leurs produits afin de garantir qu’ils sont sûrs et efficaces et d’obtenir l’approbation réglementaire pour les commercialiser, le défendeur crée, commercialise, vend et distribue simplement de nouveaux produits non approuvés. médicaments destinés à des usages non approuvés dans toute la Floride et dans quatorze autres États », a écrit Eli Lilly dans une poursuite contre Rx Compound Store, une pharmacie composée basée en Floride.

Eli Lilly, dans le procès, a ajouté que la vente de versions contrefaites de Mounjaro « met les patients en danger en les exposant à des médicaments dont il n’a pas été démontré qu’ils sont sûrs ou efficaces ».

Rx Compound Store n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la poursuite.

Les déménagements surviennent des mois après Novo Nordisk a déposé plusieurs poursuites accusant les spas et les cliniques médicales de vendre des versions composées de ses médicaments amaigrissants très populaires Ozempic et Wegovy.

En mai, la FDA a mis en garde contre les risques de sécurité liés aux versions non autorisées d’Ozempic et de Wegovy après la publication de rapports faisant état d’effets indésirables sur la santé liés aux versions composées de ces médicaments.

La FDA n’a pas émis d’avertissement concernant les versions composées du tirzépatide. Cependant, Mounjaro, Ozempic et Wegovy sont tous en pénurie aux États-Unis depuis l’année dernière, selon la base de données de la FDA.

Les analystes et les dirigeants de l’industrie ont déclaré que les ventes annuelles de ces médicaments et traitements similaires pour perdre du poids pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici une décennie.