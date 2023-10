Eli Lilly est en pleine frénésie d’achat. Ce que cela signifie pour notre investissement

Eli Lilly (LLY) élargit judicieusement son pipeline de médicaments grâce à une série d’acquisitions de sociétés plus petites, dont la plus récente a été révélée en début de semaine et devrait renforcer les efforts du holding Club pour développer des traitements contre le cancer. L’accord de 1,4 milliard de dollars prévu par Lilly pour acheter Point Biopharma (PNT), annoncé mardi, fait suite à un été chargé pour le géant pharmaceutique basé à Indianapolis, au cours duquel il a acheté trois autres sociétés de médicaments expérimentaux. Ces rachats contribuent à renforcer le positionnement de Lilly dans le domaine des traitements contre l’obésité, le diabète et les maladies immunologiques telles que le psoriasis. Certes, la frénésie d’acquisitions ne modifie pas la trajectoire des revenus à court terme de Lilly. La croissance projetée devrait toujours être tirée par le Mounjaro – un médicament contre le diabète de type 2 qui devrait être approuvé pour traiter l’obésité d’ici la fin de l’année – et, dans une moindre mesure, par le donanemab, un traitement contre la maladie d’Alzheimer, sur lequel les régulateurs américains devraient prendre une décision au cours du mois. mois à venir. Jim Cramer a déclaré que le Mounjaro pourrait éventuellement devenir le médicament le plus vendu de tous les temps. Néanmoins, les offres relativement bon marché d’Eli Lilly cette année doivent être considérées sous un jour favorable. Dans l’industrie pharmaceutique, les entreprises doivent équilibrer le présent et l’avenir, en envisageant non seulement quelques trimestres à venir, mais également de nombreuses années. Pour Lilly, cela signifie des dépenses pour soutenir le déploiement plus large de Mounjaro et le lancement commercial probable du donanemab – sans parler d’autres produits en croissance comme le traitement du cancer du sein Verzenio – tout en investissant dans la recherche expérimentale. Même si ces derniers investissements sont risqués et ne donneront peut-être jamais lieu à une demande auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, ils sont nécessaires pour rester compétitif. « Les fusions et acquisitions ne sont pas vraiment un moteur [Lilly’s] « , a déclaré Evan Seigerman, analyste de BMO Marchés des capitaux, dans une interview. Il a néanmoins déclaré qu’il était « sain » pour une société comme Eli Lilly – évaluée à plus de 500 milliards de dollars jeudi – de réaliser des transactions plus petites. « Ils peuvent toujours mettre leur « Ils n’achètent pas de revenus, à proprement parler. Je n’aime pas quand une entreprise est un agrégateur de revenus… elle achète des produits à un stade précoce dont elle peut façonner le développement, puis les commercialiser », a-t-il ajouté. LLY 1Y montagne La performance boursière d’Eli Lilly au cours de la période Les trois sociétés rachetées par Eli Lilly cet été possèdent des médicaments à différents stades du processus de développement clinique. Versanis Bio, spécialisé dans le traitement de l’obésité, étudie activement son composé principal dans le cadre d’un essai à mi-parcours, évaluant s’il peut aider Les patients perdent plus de graisse corporelle tout en préservant leur masse musculaire lorsqu’ils sont pris en association avec un autre type de médicament appelé GLP-1. Mounjaro, par exemple, est un GLP-1. Lilly a déclaré qu’elle pourrait verser aux actionnaires de Versanis jusqu’à 1,93 milliard de dollars si les étapes de développement et de revenus étaient atteintes. Dice Therapeutics, spécialisé dans l’immunologie et qui développe des thérapies orales pour les maladies chroniques auto-immunes et inflammatoires, a également son principal candidat-médicament dans une étude à mi-parcours. Cet essai, visant à déterminer sa sécurité et son efficacité dans le traitement de la plaque dentaire modérée à sévère. psoriasis, devrait être achevé l’été prochain. L’acquisition de Dice par Lilly a valorisé l’entreprise à environ 2,4 milliards de dollars. Pendant ce temps, le principal actif de Siligon Therapeutics – développé à l’aide de la technologie de thérapie cellulaire pour traiter le diabète de type 1 – est à un stade plus précoce que celui de Versanis et Dice, n’ayant pas encore fait l’objet d’essais sur l’homme, selon la société. Lilly et Sigilon collaboraient ensemble depuis 2018. Lilly a payé près de 35 millions de dollars pour acquérir toutes les actions en circulation de Sigilon. Si certaines étapes sont franchies, Lilly pourrait finir par verser jusqu’à 309,6 millions de dollars aux actionnaires de Sigilon. L’objectif du rachat de cette semaine, Point Biopharma, est l’acquisition dont le principal actif médicamenteux est le plus avancé, avec un essai en phase avancée en cours pour une thérapie radiopharmaceutique pour traiter le cancer de la prostate. Lilly a également fait un pari majeur sur le cancer en 2019, en rachetant Loxo Oncology pour 8 milliards de dollars, ce qui a aidé l’entreprise à initier un changement de stratégie autour de la maladie. Les quatre acquisitions annoncées par Eli Lilly en 2023 représentent une hausse d’activité par rapport à l’année dernière, où le holding Club n’avait racheté qu’une seule société en amont. Cette société, Akuous, utilise la thérapie génique pour développer des traitements contre la perte auditive génétiquement définie. Il recrute actuellement des participants pour deux essais, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. En général, un facteur qui pourrait stimuler la conclusion d’accords est une situation économique qui pèse sur la valeur des startups et augmente le coût du capital pour ces entreprises. « Les valorisations ont augmenté, il y a donc probablement de bonnes affaires à trouver », a déclaré Seigerman de BMO. Seigerman a déclaré que l’activité accrue de fusions et acquisitions de Lilly, en particulier, pourrait être favorisée par les brillantes perspectives de Mounjaro, qui porte le nom scientifique de tirzépatide, et de donanemab. « Compte tenu du potentiel du tirzépatide et du donanemab, ils se sentent bien dans la façon dont ils peuvent dépenser leur argent », a déclaré Seigerman. « Leur stock est vraiment élevé, ils génèrent beaucoup de cash-flow. Ils peuvent donc vraiment investir dans le business au-delà » des catégories de médicaments auxquelles appartiennent le Mounjaro et le donanemab, a-t-il expliqué. Eli Lilly possède des actifs de nouvelle génération dans ces catégories, notamment une pilule amaigrissante qui a démontré une efficacité impressionnante dans une étude à mi-parcours publiée en juin , et un traitement contre la maladie d’Alzheimer, le remternetug, qui a récemment fait l’objet d’essais à un stade avancé. Mais les rachats de Lilly au cours de l’année écoulée se concentrent principalement en dehors de ces classes de médicaments, notamment Versanis Bio, dont le principal actif pharmaceutique doit être considéré comme un complément au tirzépatide et aux autres GLP-1. Dice Therapeutics, quant à lui, viendra renforcer les efforts d’Eli Lilly en immunologie, un domaine d’intérêt croissant pour la société pharmaceutique. En fin de compte, c’est l’excellent pipeline d’Eli Lilly qui nous a d’abord attiré vers ce titre, convaincus qu’il générerait plusieurs années de croissance des revenus. Rien ne nous a ébranlé sur cette thèse au cours des deux dernières années, et nous attendons avec impatience les approbations attendues par la FDA du Mounjaro pour l’obésité et du donanemab pour la maladie d’Alzheimer d’ici la fin de l’année. Avec ses récentes transactions, Eli Lilly ajoute judicieusement des fers au feu, même s’il faudra du temps pour voir l’impact final sur les revenus. À court terme, cependant, ils pourraient donner lieu à un rapport sur les résultats du troisième trimestre bruyant, alors qu’Eli Lilly enregistre les acquisitions. Plus précisément, les dépenses de recherche et développement en cours de Club Holding, ou IPR & D, sont susceptibles d’être élevées et de nuire au bénéfice par action sur la base des principes comptables généralement reconnus (PCGR). Mais cela refléterait simplement la comptabilité et ne démontrerait aucune faiblesse des fondamentaux de Lilly. L’action d’Eli Lilly est devenue plus attractive depuis le 12 septembre, lorsque nous avons réalisé des bénéfices d’environ 140 % sur les actions que nous avons achetées fin 2021 et en janvier 2022. Dans les semaines qui ont suivi, l’action a reculé d’environ 10 %. Les solides gains de plus de 47 % de Lilly depuis le début de l’année et sa valorisation élevée par rapport à ses pairs pharmaceutiques à grande capitalisation rendent son titre vulnérable à de nouvelles baisses si le rendement du Trésor à 10 ans continue de grimper. Mais dans ce cas, nous interviendrons probablement pour racheter certaines des actions que nous avons vendues le mois dernier. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images