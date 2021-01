Alors que les vaccins peuvent aider à ralentir la pandémie de COVID-19 au cours des prochains mois, la société pharmaceutique Eli Lilly a annoncé mardi que ses traitements peuvent aider à sauver des vies entre-temps.

Le médicament bamlanivimab de la société a été autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis à la fin de l’année dernière et a été utilisé par 125 000 patients à haut risque dans tout le pays sur la base de données à un stade précoce suggérant qu’il pourrait être efficace.

Le médicament est un anticorps monoclonal, ce qui signifie qu’il imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus.

Le président de l’époque, Donald Trump, ainsi que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ont tous reçu des anticorps monoclonaux peu de temps après leur diagnostic de COVID-19.

Dans une vaste étude de stade avancé que la société a dévoilée mardi, le bamlanivimab associé à un autre anticorps monoclonal, l’étesevimab, s’est avéré extrêmement efficace chez les patients à haut risque diagnostiqués avec COVID-19.

Parmi les patients ayant reçu un placebo, 10% de ceux à haut risque se sont retrouvés à l’hôpital, contre seulement 2% de ceux qui ont reçu le cocktail médicamenteux – une baisse de 70%. Les patients ont été diagnostiqués en moyenne quatre jours avant le traitement.

Trump a vanté les anticorps monoclonaux:Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui les reçoivent?

Aucun des 518 patients qui ont reçu le cocktail n’est décédé, contre huit décès dans un groupe de taille égale avec COVID-19 qui a reçu un placebo.

Le médicament unique et le cocktail se sont également bien comportés, a déclaré le directeur scientifique de Lilly, le Dr Daniel Skovronsky, mais la société va passer à la combinaison une fois qu’elle aura reçu l’autorisation de la FDA.

La combinaison est plus susceptible de rester efficace, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse l’après-midi, car le virus qui cause le COVID-19 évolue, conduisant à de nouvelles variantes.

«Le bamlanivimab seul devrait être efficace contre plus de 99% de toutes les souches que nous voyons aux États-Unis aujourd’hui», a-t-il déclaré. « Bamlanivimab plus etesevimab devrait prendre soin du reste d’entre eux. »

La société peut également ajouter un troisième ou un quatrième monoclonal si nécessaire à l’avenir pour gérer toutes les variantes qui échappent à la combinaison actuelle de deux médicaments, a-t-il déclaré.

Une étude antérieure de Lilly a également montré que le bamlanivimab peut réduire les maladies graves chez les résidents des maisons de retraite à haut risque de COVID-19 et dans les premiers jours suivant l’infection.

Dans les prochains essais, Lilly comparera ses traitements proposés à cette combinaison, a déclaré Skovronsky, plutôt qu’à un placebo. Parce que la combinaison est si efficace, il serait contraire à l’éthique de donner un placebo aux patients à haut risque, a-t-il déclaré.

Il y a 100 000 doses de bamlanivimab disponibles aujourd’hui pour les patients du monde entier, et 250 000 autres seront disponibles d’ici la fin du trimestre, a déclaré Skovronsky.

Est-ce trop peu, trop tard? Les responsables américains exhortent les Américains à interroger leurs médecins sur les anticorps monoclonaux contre le COVID

Le gouvernement américain a acheté des centaines de milliers de doses de Lilly et d’un autre anticorps combiné de Regeneron.

Mais de nombreuses doses restent sur les étagères, inutilisées, en raison des difficultés de fourniture du médicament aux patients.

Pour obtenir un bénéfice, les gens doivent recevoir le médicament dans les premiers stades de la maladie – une fois hospitalisé avec COVID-19, le médicament ne fait rien pour aider, a montré une étude de Lilly.

Mais les patients peuvent ne pas en apprendre davantage sur les médicaments avant qu’il ne soit trop tard.

À un stade précoce de la maladie, les gens sont particulièrement contagieux, et les hôpitaux, envahis par les patients COVID-19, ont eu du mal à trouver le temps et l’espace nécessaires pour administrer des anticorps monoclonaux. Les médicaments sont administrés par perfusion, comme la chimiothérapie, plutôt que par une injection rapide.

Skovronsky a déclaré que Lilly essayait d’accélérer le temps nécessaire pour administrer la perfusion et l’avait ramené à moins de 20 minutes à partir d’une heure, ce qui devrait faciliter l’administration.

Enfin, plusieurs groupes de médecins, y compris l’Infectious Disease Society of America, n’ont pas recommandé les médicaments dans leurs directives de traitement, invoquant un manque de preuves définitives. Skovronsky a déclaré qu’il espérait que les nouvelles données suffiraient à convaincre les médecins de recommander des anticorps monoclonaux à leurs patients à haut risque COVID-19.

Les études futures de la société se concentreront sur les tests visant à déterminer si des doses plus faibles peuvent aider à étendre l’approvisionnement prévu des deux anticorps monoclonaux. Il ne sera pas facile de produire plus de médicament, a déclaré le président-directeur général de Lilly, David Ricks, mais le médicament fabriqué peut être étendu davantage si des doses plus faibles peuvent être utilisées.

Les études récentes ont testé 2 800 mg de chacun des deux monoclonaux, et des études antérieures avaient examiné des doses aussi élevées que 7 000 mg. Mais si seulement 700 mg peuvent produire presque autant d’avantages, l’offre disponible ira beaucoup plus loin, a-t-il déclaré.

« Une dose qui pourrait répartir l’approvisionnement disponible par un facteur de deux, trois ou quatre pour avoir un impact humain maximal – c’est ce que nous devons faire maintenant », a déclaré Ricks.

Pour plus d’informations sur le bamlanivimab aux États-Unis, Lilly a mis en place une ligne d’assistance 24 heures sur 24 au 1-855-545-5921. Les patients et les médecins peuvent également visiter covid.infusioncenter.org ou le localisateur de distribution thérapeutique HHS pour trouver un emplacement de traitement potentiel.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.