Eli Lilly dit que la loi sur l’avortement de l’Indiana conduira le fabricant de médicaments à se développer dans d’autres États

Une usine de fabrication pharmaceutique Eli Lilly and Company est photographiée au 50 ImClone Drive à Branchburg, New Jersey, le 5 mars 2021.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly, l’un des plus grands employeurs de l’Indiana, a déclaré que la loi récemment adoptée par l’État restreignant les avortements entraînera la croissance de l’entreprise hors de son territoire.

Lilly a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle reconnaissait l’avortement comme un “problème de division et profondément personnel sans consensus clair parmi les citoyens de l’Indiana”.

“Malgré cette absence d’accord, l’Indiana a choisi d’adopter rapidement l’une des lois anti-avortement les plus restrictives des États-Unis”, a déclaré Eli Lilly. “Nous craignons que cette loi n’entrave la capacité de Lilly – et de l’Indiana – à attirer divers talents scientifiques, techniques et commerciaux du monde entier. Compte tenu de cette nouvelle loi, nous serons obligés de planifier une plus grande croissance de l’emploi en dehors de notre pays d’origine.”

L’Assemblée législative de l’Indiana vendredi est devenu le premier au pays à adopter une nouvelle législation restreignant l’accès aux avortements depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade. L’État a été parmi les premières législatures d’État dirigées par les républicains à débattre de lois plus strictes sur l’avortement après la décision de la Cour suprême en juin qui a supprimé les protections constitutionnelles pour la procédure.

Lilly emploie environ 10 000 personnes dans l’Indiana, où son siège social est à Indianapolis depuis plus de 145 ans.

Il rejoint une liste croissante d’entreprises, dont le géant de la technologie Apple et le détaillant de denim Levi Strauss, qui offrent à leurs employés des ressources pour les soins de reproduction dans les États où des restrictions ont été mises en place.

Eli Lilly a noté samedi que bien que la société pharmaceutique ait élargi la couverture de son plan de santé des employés pour inclure les voyages pour les services de reproduction, “cela pourrait ne pas être suffisant pour certains employés actuels et potentiels”.

L’interdiction de l’avortement dans l’Indiana devrait entrer en vigueur le 15 septembre. Elle s’accompagne de quelques exceptions, notamment pour les cas de viol ou d’inceste, et pour protéger la vie de la mère.

L’administration du président Joe Biden a également condamné la décision de l’Indiana. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, l’a qualifié de “pas dévastateur”.

“Et c’est une autre étape radicale des législateurs républicains pour supprimer les droits et la liberté de procréation des femmes et confier les décisions personnelles en matière de soins de santé aux politiciens plutôt qu’aux femmes et à leurs médecins”, a-t-elle déclaré. dit dans un communiqué.