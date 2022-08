Eli Lilly, Cigna, marques de restaurants et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Eli Lilly (LLY) – L’action du fabricant de médicaments a chuté de 3,6 % en précommercialisation après avoir manqué les estimations de ses résultats trimestriels et réduit ses prévisions pour l’année entière. La performance de Lilly au cours du trimestre a été affectée par la baisse des prix de l’insuline et la baisse des ventes de son traitement Covid-19.

Cigna (CI) – La compagnie d’assurance a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et a relevé ses perspectives pour l’année entière. Cigna a bénéficié de la baisse des coûts résultant d’un lent rebond des procédures médicales non urgentes. Cigna progresse de 2,6% en pré-commercialisation.

Marques de restaurants (QSR) – La société mère de Popeyes, Tim Hortons et Burger King a dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour son dernier trimestre, les ventes comparables des restaurants augmentant également plus que prévu. Les marques de restaurants ont ajouté 1,8 % à l’action avant commercialisation.

Alibaba (BABA) – Les actions du géant chinois du commerce électronique ont bondi de 5,2 % dans les échanges avant commercialisation après des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Cela s’est produit malgré une croissance stable des revenus pour la première fois, en raison des blocages liés à Covid-19 en Chine.

Paramount Global (PARA) – Paramount a chuté de 4 % en précommercialisation malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, qui ont été stimulés par le succès de « Top Gun : Maverick ». Paramount a noté qu’elle avait dépensé plus pour ses services directs aux consommateurs au cours du trimestre, son service de streaming phare Paramount + gagnant 4,9 millions d’abonnés.

Shake Shack (SHAK) – Les actions de la chaîne de restaurants ont chuté de 5,7 % en précommercialisation malgré une perte attendue avec un trimestre à l’équilibre sur une base ajustée. Les revenus de Shake Shake ont manqué les prévisions de Wall Street, et la société a déclaré que les ventes de juin étaient inférieures à ses attentes après que les ventes d’avril et de mai se sont produites comme prévu.

Booking Holdings (BKNG) – La société mère de Priceline et d’autres services de voyage a enregistré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais les revenus ont manqué les prévisions et la société a déclaré que des difficultés de voyage telles que des annulations de vols avaient réduit sa croissance en juillet. Booking Holdings a chuté de 3,1% en pré-commercialisation.

Clorox (CLX) – Les actions de Clorox ont chuté de 5,9 % dans les échanges avant commercialisation, la hausse des coûts ayant compensé la hausse des prix des produits de consommation de la société au cours de son dernier trimestre. Les revenus ont chuté légèrement en dessous des estimations, bien que les bénéfices aient correspondu aux prévisions de Wall Street.

Toyota Motor (TM) – Les actions du constructeur automobile ont chuté de 3,5 % en action avant commercialisation après avoir annoncé une baisse de 42 % de ses bénéfices par rapport à il y a un an pour son dernier trimestre. Toyota a été touchée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts, ce qui l’a empêchée de produire autant de voitures qu’elle l’avait prévu.