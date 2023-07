Eli Lilly attend une décision de la FDA sur le donanemab d’ici la fin de l’année

Eli Lily lundi, a déclaré avoir demandé l’approbation complète de la Food and Drug Administration américaine pour son traitement contre la maladie d’Alzheimer, le donanemab, et s’attend à ce que l’agence prendre une décision d’ici la fin de l’année.

Eli Lilly fait partie des sociétés pharmaceutiques qui se précipitent pour commercialiser de nouveaux traitements contre la maladie qui vole l’esprit après Eisai et Biogène Le médicament Leqembi a obtenu l’approbation de la FDA ce mois-ci. L’approbation de l’agence a été une étape importante dans le traitement de la maladie d’Alzheimermême si le médicament n’est pas un remède.

Une approbation par la FDA du donanemab d’Eli Lilly élargirait les options de traitement pour plus de 6 millions Américains de tous âges atteints de la maladie d’Alzheimer.

Eli Lilly a également présenté lundi les résultats finaux d’un essai de phase trois de 18 mois sur la perfusion mensuelle d’anticorps donanemab lors de la conférence internationale de l’Alzheimer’s Association.

Le donanemab a considérablement ralenti la progression de la maladie d’Alzheimer chez les patients aux premiers stades de la maladie qui vole l’esprit, selon les résultats finaux. Ces patients avaient également une présence confirmée de plaque cérébrale associée à la maladie.

L’Association Alzheimer, une organisation qui défend les personnes atteintes de la maladie, a déclaré qu’elle « soutient fermement » l’approbation du donanemab par la FDA sur la base des résultats positifs, qui confirment les données initiales publiées par la société début mai.

Les résultats finaux répondent à une préoccupation antérieure de la FDA, qui a rejeté la demande d’Eli Lilly pour une approbation accélérée du donanemab en janvier. À l’époque, l’agence avait demandé à l’entreprise plus de données sur les patients ayant reçu le traitement pendant au moins 12 mois.

Dans l’essai de phase trois, les patients qui ont reçu du donanemab ont démontré un déclin de 35 % plus lent de la mémoire, de la pensée et de leur capacité à effectuer des activités quotidiennes à 76 semaines – environ un an et demi de traitement – par rapport à ceux qui ont reçu un placebo.

Les patients au stade le plus précoce de la maladie ont eu un plus grand bénéfice après avoir pris le donanemab, démontrant un déclin 60% plus lent de la fonction cognitive.

« Les résultats illustrent que l’initiation du traitement le plus tôt possible permet la possibilité d’un effet bénéfique plus important, mais aussi qu’il existe un potentiel de ralentissement de la progression de la maladie même lorsque le traitement est commencé plus tard dans la progression de la maladie », a déclaré Maria Carrillo, chef de l’Association Alzheimer. officier scientifique, dans un communiqué.

Les patients qui prenaient du donanemab étaient près de 39 % moins susceptibles de passer au stade suivant de la maladie d’Alzheimer au cours de l’essai.

Près de la moitié des patients – 47% – qui ont reçu du donanemab n’ont montré aucune progression de la maladie un an après le début du traitement, selon les résultats finaux de l’essai. Cela se compare à 29% pour ceux qui n’ont pas reçu le médicament.

Plus de la moitié des patients ont terminé le traitement au cours de la première année et 72 % l’ont terminé en 18 mois en raison de l’élimination de la plaque cérébrale.

L’Association Alzheimer a déclaré que ce point de données est « remarquable pour les patients, les familles, les prescripteurs et les payeurs, car les patients peuvent ne pas avoir besoin de recevoir ce traitement de manière continue pour le reste de leur vie ».

Mais le donanemab comporte également des risques.

Le traitement peut provoquer un gonflement du cerveau et des saignements chez les patients qui, dans certains cas, peuvent être graves, voire mortels.

Trois participants à l’essai sont morts de ces effets secondaires, selon Lilly. Plus de 800 patients ont reçu du donanemab dans le cadre de l’essai.

Ces effets secondaires ont été observés dans d’autres traitements par anticorps contre la maladie d’Alzheimer tels que Leqembi.