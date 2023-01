Eli Apple Tweets insensible jubilation se moquant de Bills, Damar Hamlin

Eli Apple est allé trop loin dans sa jubilation à propos des Bengals de Cincinnati battant les Bills de Buffalo pour se qualifier pour le championnat de l’AFC.

Les Bengals de Cincinnati se dirigent vers le match de championnat de l’AFC pour la deuxième année consécutive et ont toutes les raisons d’être fiers de leur performance. Pour y arriver, les Bengals ont battu les Buffalo Bills, champions de l’AFC Est, sur la route par mauvais temps, une équipe favorisée par beaucoup pour remporter le Super Bowl cette année.

Sans oublier que les Bills ont toutes les raisons émotionnelles de gagner cette saison. Ils ont traversé plusieurs tragédies communautaires et le rétablissement de Damar Hamlin a été tout simplement incroyable et directement au grand jour.

Tout au long du match et après, Stefon Diggs a été clair : perdre pue et il n’est pas d’accord avec le fait que les Bills n’ont pas encore atteint un autre Super Bowl. En réponse, Eli Apple s’est moqué de l’équipe, mais pire encore, il a tiré sur Damar Hamlin qui ne se sent tout simplement pas bien.

La jubilation d’Eli Apple atteint un nouveau creux dans la vantardise des Bills, entraînant Damar Hamlin dans le mix

Eli Apple cite Stefon Diggs sur Twitter et dit ceci :

“Cancun le 3”, avec l’emoji coeur main à la fin du Tweet.

Cancun est une référence au fait que les Bengals ont envoyé les Bills en mode vacances. Mais l’emoji à la fin, la main avec des cœurs, fait référence à Damar Hamlin. Hamlin a utilisé ce geste tout au long de sa carrière universitaire et professionnelle et à la suite de son effrayant incident d’arrêt cardiaque sur le terrain, il est devenu un symbole au sein de la communauté de la NFL et au-delà du soutien envers lui et de son appréciation pour ce soutien.

Pour Apple, utiliser ce symbole pour se réjouir de gagner un jeu n’est tout simplement pas bon. L’histoire de Hamlin est allée bien au-delà des lignes sur le terrain, comme la plupart des joueurs en conviendraient.

L’utiliser comme une raison de se moquer des projets de loi est tout simplement insensible. Apple a de nombreuses raisons de se réjouir du terrain de jeu lui-même, notamment Apple ayant le deuxième plus grand nombre de plaqués de l’équipe dimanche. Hamlin, qui n’était même pas sur le terrain de jeu, n’aurait pas dû être entraîné dans le mélange.

Eli Apple est déjà en mauvaise posture auprès des fans des Giants et des Saints. Ajoutez les projets de loi à cette liste aussi, je suppose.