Elgin Community College présentera Steve Leslie, lauréat d’un Grammy – Shaw Local

L’auteur-compositeur et artiste d’enregistrement primé aux Grammy Awards Steve Leslie interprétera “How Sweet It Is!” au Elgin Community College Arts Centre à 19 h le 22 octobre. Leslie reprendra des chansons classiques de James Taylor telles que « You’ve Got a Friend » et « Fire and Rain ».

La carrière d’auteur-compositeur professionnel de Leslie s’étend sur des décennies, avec des chansons enregistrées par Kenny Rogers, Mark Chesnutt, George Strait, Rhonda Vincent, Neal McCoy, Ricky Skaggs et Darius Rucker. Leslie a enseigné l’histoire du jazz au Tallahassee Community College et l’écriture de chansons à la Belmont University (Nashville), la Middle Tennessee State University et le Berklee College of Music (Boston). Ses cours populaires d’écriture de chansons, “The Fine Art of Songwriting” et “Guitar Method & Music Theory for Songwriters”, sont disponibles sur indiemusicacademy.com/fas.

Billets pour “Comme c’est doux!” coûte 35 $ et peut être acheté sur le site Web nouvellement repensé du Centre des arts ECC à eccartscenter.org/events/centerstage. Le centre des arts ECC se trouve dans le bâtiment H du campus Spartan Drive d’ECC, 1700 Spartan Drive, Elgin. Le Centre des Arts ECC peut être trouvé sur Facebook à facebook.com/eccartscenter et Instagram à @eccartscenter.

Pour plus d’informations, appelez la billetterie du Centre des arts ECC au 847-622-0300.