Elgin Community College, d’autres écoles de banlieue forment des étudiants à des emplois de fabrication de haute technologie – Shaw Local

Alors que la demande de travailleurs manufacturiers augmente et que les emplois continuent de devenir plus techniques, les collèges communautaires réorganisent leurs programmes pour s’assurer qu’ils restent au fait des changements de l’industrie.

Dans le comté de Kane, l’Elgin Community College prévoit un centre de fabrication de 55 millions de dollars qui fournira des salles de classe à la fine pointe de la technologie pour le CVC-R, la mécatronique, la maintenance industrielle, la gestion de l’énergie, les commandes numériques par ordinateur et les programmes de soudage. Il sera construit sur un terrain près de l’entrée du collège qui abritait auparavant un café colonial.

Le Collège communautaire Elgin construit un nouveau centre de fabrication qui abritera les programmes de CVC, de mécatronique, de soudage et d’autres programmes connexes près de l’entrée est de son campus, où se trouvait autrefois un café colonial. (Rick West)

“L’industrie manufacturière subit une transformation qui ressemble beaucoup à la révolution industrielle… et le principal moteur de cela est la technologie”, a déclaré Cathy Taylor, doyenne de la division des technologies de développement durable, d’entreprise et de carrière de l’ECC. « Les employeurs ont besoin de personnes formées pour ces emplois hautement qualifiés et en demande. Une partie de notre objectif avec ce centre de fabrication est de nous assurer que nous pouvons fournir cette formation. »

Dans l’Illinois, quelque 660 000 personnes occupent des emplois dans l’industrie manufacturière avec un salaire annuel moyen de plus de 80 000 dollars, a déclaré Sarah Hartwick, vice-présidente de l’éducation et de la politique de la main-d’œuvre pour l’Illinois Manufacturers ‘Association.

Cependant, de nombreux emplois restent vacants, a déclaré Hartwick, avec 800 000 emplois dans le domaine ouverts à l’échelle nationale.

“L’appel n ° 1 que je reçois des membres de l’IMA est que nous avons besoin de personnes maintenant, et nous avons besoin qu’elles aient les compétences nécessaires pour travailler”, a-t-elle déclaré.

Dans toutes les banlieues, les collèges communautaires répondent à ce besoin en offrant la formation nécessaire pour pourvoir les postes dans les centres de fabrication et de distribution. L’automobile, la soudure, le CVC-R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) et d’autres programmes techniques gagnent en popularité, plusieurs collèges communautaires enregistrant une augmentation des inscriptions d’une année sur l’autre.

Le programme de soudage à ECC, par exemple, a commencé cette année scolaire avec une douzaine d’élèves sur des listes d’attente pour différentes classes.

L’instructeur Justin Gieraltowski, au centre à gauche, travaille avec les étudiants apprentis de Smithfield Food dans sa classe de fabrication industrielle au Elgin Community College. (Rick West)

Dans certains cas, la demande de travailleurs qualifiés a entraîné le recrutement d’étudiants avant qu’ils ne terminent leur programme.

“Il peut être difficile de les garder dans le programme car les employeurs en ont besoin tout de suite”, a déclaré Joanne Ivory, doyenne des programmes de carrière et techniques au Harper Community College de Palatine.

Ivory a déclaré que le collège travaille avec les employeurs pour s’assurer que les étudiants qui sont embauchés terminent toujours le programme pour obtenir leurs certifications ou leurs diplômes.

L’automatisation a changé une grande partie de la perception des emplois manufacturiers comme sales et dangereux, ont déclaré Hartwick et d’autres responsables de collèges communautaires.

Au lieu d’avoir besoin de personnes pour emballer manuellement les articles, l’industrie a besoin de travailleurs formés pour exécuter des systèmes d’automatisation informatisés qui peuvent emballer les marchandises, garder les produits au frais ou les assembler.

“Il y a encore un segment de la population qui considère la fabrication comme sale, vieille et sombre”, a déclaré Taylor. “Ce n’est pas. C’est propre, c’est à la pointe de la technologie et cela permet aux gens de s’engager dans un secteur qui fait tourner notre économie.

Les programmes des collèges communautaires offrent aux diplômés du secondaire un cheminement de carrière sans une lourde dette universitaire, tandis que leurs cours techniques et leurs certifications offrent aux travailleurs de l’industrie un moyen de se former aux dernières avancées ou d’obtenir des diplômes supplémentaires.

“L’importance de la formation technique actuelle ne pourrait pas être plus centrale”, a déclaré Marc Battista, vice-président de l’association pour le développement de la main-d’œuvre et doyen des technologies commerciales et professionnelles au Oakton Community College à Des Plaines.

Battista a déclaré que de nombreux employeurs considèrent les collèges communautaires comme un moyen de maintenir les compétences de leurs employés à jour sur les dernières technologies. De nombreux collèges communautaires de banlieue travaillent avec des chefs de file de l’industrie pour développer les programmes d’études et les programmes afin de garantir que les étudiants acquièrent les compétences nécessaires, la formation pour les emplois que les employeurs cherchent à pourvoir et restent au fait des tendances.

Même si ECC se prépare à construire son nouveau centre de fabrication, a déclaré Taylor, de nombreux emplois pour lesquels les étudiants seront formés dans cette installation n’existent pas actuellement.

Une partie du rôle du collège sera d’évoluer avec l’industrie, a-t-elle déclaré.

“La technologie évolue si rapidement qu’une entreprise n’a même pas identifié ce dont elle pourrait avoir besoin dans cinq, six ou sept ans”, a-t-elle déclaré.

https://www.dailyherald.com/news/20220906/staying-on-top-of-it-community-colleges-training-students-for-high-tech-manufacturing-jobs