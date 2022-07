Elgin Community College, Arizona State University partenaire pour offrir une voie de transfert – Shaw Local

Elgin Community College a annoncé un partenariat avec l’Arizona State University pour offrir aux étudiants une expérience de transfert transparente avec le programme MyPath2ASU.

Selon un communiqué de presse du Elgin Community College, MyPath2ASU permet aux étudiants de prendre les mesures nécessaires au début de leur expérience universitaire pour planifier avec succès leur transfert vers l’ASU, assurant ainsi un processus de transition en douceur.

MyPath2ASU est un ensemble d’outils personnalisés disponibles pour transférer des étudiants d’institutions régionales américaines accréditées. Ces outils garantissent une expérience de transfert transparente vers ASU après avoir obtenu des crédits ou un diplôme d’associé d’un collège communautaire ou d’une université américaine et raccourcissent le délai d’obtention du diplôme.

Grâce à ce partenariat, les étudiants ECC utilisant MyPath2ASU verront leur expérience de transfert simplifiée. Ils auront accès à des avantages personnalisés pour les aider à naviguer dans l’expérience de transfert, notamment :

Navigation de bout en bout de l’apprenant à travers des parcours guidés cours par cours.

Assurer l’applicabilité des cours en aidant les étudiants à suivre des cours qui s’appliquent à leur associé et à leur baccalauréat ASU.

Admission générale garantie à l’ASU et admission au choix majeur MyPath2ASU si toutes les conditions sont satisfaites. Certaines majeures ont des conditions d’admission supplémentaires ou plus élevées.

Plus de 400 parcours guidés cours par cours vers des programmes d’immersion et de diplômes ASU en ligne.

Suivi de la progression des diplômes en libre-service via My Transfer Guide pour minimiser la perte de crédit.

Expérience connectée grâce à des communications ASU personnalisées pour se préparer académiquement et établir une connexion avec ASU.

ECC et ASU travailleront en collaboration pour promouvoir des parcours menant à un diplôme contenant des offres de cours au sol et en ligne. Ces parcours garantiront que leurs cours sont applicables à leur diplôme dans la majeure choisie et minimiseront la perte de crédit, indique le communiqué.

Pour plus d’informations sur la voie de transfert MyPath2ASU, contactez Sean Jensen, directeur des services de transfert, à sjensen@elgin.edu.