Elgato a agrandi le Stream Deck pour les diffuseurs

Le nouveau d’Elgato Studio Stream Deck — la plus grande version de son contrôleur Stream Deck à ce jour — est conçue pour les environnements de diffusion où les flux de travail impliquent de jongler avec plus de matériel, de logiciels et de flux multimédias que ce que les streamers et les créateurs de contenu solo doivent généralement gérer.

Disponible à partir d’aujourd’hui pour 899,99 $, le Stream Deck Studio est une collaboration entre Elgato et Bitfocus, dont Logiciel d’accompagnement a déjà apporté des fonctionnalités plus avancées au Stream Deck original, vous permettant de connecter plusieurs contrôleurs et de les configurer à distance via une interface de navigateur Web.

Le Stream Deck Studio comprend 32 touches avec écrans LCD et deux molettes de commande rotatives. Image : Elgato

Doté de 15 touches LCD personnalisables, le Stream Deck original est conçu pour être posé sur un bureau comme clavier d’appoint. Le Stream Deck Studio, plus grand, dispose de 32 touches LCD disposées sur deux rangées, ainsi que d’une paire de molettes rotatives. Avec une longueur de 19 pouces, il est conçu pour être monté dans un rack de studio universel aux côtés d’autres équipements de diffusion.

La connectivité est simplifiée avec un seul port USB-C à l’avant qui fournit 5 V aux appareils alimentés par bus, ainsi que deux ports USB-C supplémentaires à l’arrière. L’un de ces ports USB-C fournit une connexion de données au PC, tandis que l’autre peut être utilisé pour alimenter l’appareil comme alternative au connecteur Ethernet PoE (Power over Ethernet) de 25 W du Stream Deck Studio.

Le Stream Deck Studio est conçu pour être installé dans un rack de studio universel, aux côtés d’autres équipements de diffusion professionnels. Images : Elgato

Le Stream Deck Studio fonctionne sur le logiciel Companion de Bitfocus, mais il peut également être utilisé avec le logiciel du développeur nouveau logiciel Buttons qui offre des « fonctionnalités avancées » conçues spécifiquement pour le contrôleur plus grand d’Elgato. Celles-ci incluent un « retour visuel instantané sur les touches LCD de l’appareil » et la possibilité d’exploiter le lecteur RFID et NFC intégré du Stream Deck Studio pour authentifier les utilisateurs et gérer les fonctionnalités qu’ils sont autorisés à utiliser.

Le logiciel Companion de Bitfocus est gratuit, mais Buttons est une mise à niveau payante avec des niveaux dont le prix varie de 9 $ par mois pour une licence individuelle à 99 $ par mois pour une option Pro. La société propose un niveau Enterprise supérieur ainsi qu’une option d’achat unique, mais demande aux clients de la contacter pour connaître les détails des prix.

Pour des configurations et des productions plus élaborées, plusieurs contrôleurs Stream Deck Studio peuvent être empilés dans un rack et reliés entre eux à l’aide du nouveau logiciel Buttons, ce qui permet de les configurer et de les utiliser facilement comme une seule unité de contrôleur. Pour les configurations qui manquent d’espace en rack et nécessitent plus de boutons, des unités Stream Deck supplémentaires peuvent être alimentées via USB, telles que Stream Deck XLpeut être connecté au Studio via son port USB-C en façade.

